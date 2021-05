Song of Horror: Release-Trailer zum Grusel-Abenteuer

Autor:, in / Song of Horror

Der Entwickler Raiser Games hat nach einer Verschiebung von knapp sieben Monaten sein Werk Song of Horror veröffentlicht. Zur Einstimmung darauf könnt ihr euch den folgenden Trailer zu Gemüte führen:

Song of Horror stellt euch als Spieler vor die Aufgabe, das mysteriöse Verschwinden des berühmten, aber mittlerweile flüchtigen Schriftstellers Sebastian P. Husher zu untersuchen – ein Mann, der zusammen mit seiner gesamten Familie spurlos verschwunden ist. Song of Horror ist ein Third-Person-Adventure, das eine Hommage an klassische Meisterwerke des Survival-Horror-Genres darstellt. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines von 13 verschiedenen Charakteren.

„Jeder Survival-Horror-Fan weiß, dass einige der größten Spiele in der Geschichte des Genres ihren Namen auf Konsolen gemacht haben. Song of Horror auf PlayStation und Xbox zu bringen war daher der logische nächste Schritt nach dem erfolgreichen Start des Spiels auf dem PC“, sagt Studio-Mitbegründer Carlos Grupeli. „Wir können es kaum erwarten, die Reaktion der Konsolenspieler zu sehen, sobald sie das Spiel in die Hände bekommen.“

Song of Horror ist ein Nicht-Kampf-Adventure, bei dem der Fokus stattdessen auf dem Weglaufen und Verstecken liegt. Inmitten all des Schreckens gilt es, still zu bleiben, um zu vermeiden, dass entnervende Manifestationen ausgelöst werden, die die Protagonisten des Spiels an den Rand des Wahnsinns bringen können. Die allgegenwärtige Bedrohung durch „The Presence“ hält den Spieler von Anfang bis Ende auf Trab – angetrieben von einer KI, die sich dem Spielverlauf anpasst.

Song of Horror hat es sich zur Aufgabe gemacht, euch in Angst und Schrecken zu versetzen! Den Horrortrip gibt es ab sofort für Xbox One im Store: