Song of Iron: Neuer Trailer kündigt Spiel für 31. August an

Autor:, in / Song of Iron

In einem neuen Trailer zu Song of Iron wurde das Veröffentlichungsdatum des Achtion-Abenteuers bekannt gegeben.

In einem neuen Trailer zu Song of Iron wurde das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben. Demnach erscheint das stimmungsvolle und herausfordernde Action-Abenteuer am 31. August 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One und PC.