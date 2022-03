Song of Iron: Solo-Entwickler arbeitet an einem neuen Projekt

Autor:, in / Song of Iron

Der Solo-Entwickler von Song of Iron hat bekannt gegeben, dass er an einem neuen Projekt arbeitet.

Mit Song of Iron hat der Solo-Entwickler hinter Resting Relic sein erstes Spiel am 31. August 2021 für Xbox veröffentlicht. Nun hat „Joe“ bekannt gegeben, dass er an einem neuen Videospiel arbeitet und ein erstes Bild (oben zu sehen) geteilt.

Dabei hat er bekannt gegeben: „Es ist wirklich schwer, nicht mitzuteilen, woran ich gerade arbeite, also gibt es hier einen kleinen Vorgeschmack! Hoffentlich gibt es bald mehr zu sehen :)“