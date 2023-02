Song of Nunu: A League of Legends Story: Abenteuer beginnt im Herbst

Das erzählerische Einzelspieler-Abenteuer Song of Nunu: A League of Legends Story erscheint im Herbst dieses Jahres.

Riot Games möchte in diesem Jahr seine League of Legends-Marke um einige Spin-off-Spiele erweitern. Unter anderem soll noch im Frühjahr The Mageseeker: A League of Legends Story sowie im Sommer CONVERGENCE: A League of Legends Story erscheinen.

Mit Song of Nunu: A League of Legends Story wurde nun die dritte Spin-off-Veröffentlichung für Herbst dieses Jahres angekündigt. Bei dem von Tequila Works entwickelten Spiel wird es sich um ein erzählerisches Einzelspieler-Abenteuer handeln.

Spieler übernehmen die Rolle des titelgebenden Protagonisten Nunu, der auf der Suche nach seiner Mutter durch die idyllische, aber tückische Freljord-Region zieht.

Song of Nunu: A League of Legends Story erscheint im Herbst 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.