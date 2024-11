Songs of Conquest: Ab November für Xbox und PlayStation

Coffee Stain Publishing und Lavapotion freuen sich, ankündigen zu können, dass ihr rundenbasiertes Strategie-Pixelkunst-Abenteuer Songs of Conquest am 12. November 2024 für PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheinen wird.

Songs of Conquest hat derzeit 86 % sehr positive Bewertungen auf Steam mit über achttausend Bewertungen und erreichte kurz nach der Veröffentlichung von Version 1.0 im Mai dieses Jahres 500.000 verkaufte Einheiten. Das Spiel zeigt auch keine Anzeichen einer Verlangsamung – Lavapotion hat kürzlich einen großen DLC mit dem Titel „Vanir“ angekündigt, der im Winter 2024 erscheinen wird und eine neue, von der skandinavischen Folklore inspirierte Fraktion sowie neue Karten und Heldeneinheiten zur Steuerung einführt.

„Am Anfang haben wir nie wirklich über eine Veröffentlichung auf Konsolen nachgedacht. Carl Toftfelt, Lead Game Designer bei Lavapotion, reflektiert über die Entwicklung.

„Rundenbasierte Strategien wie diese sind von Natur aus mit Computern verbunden, und wir alle haben Spiele wie Heroes of Might and Magic und King’s Bounty auf PCs gespielt. Aber als ich zum ersten Mal den Controller in die Hand nahm, um eine frühe Portierung zu testen, wurde mir klar, wie gut das alles zusammenpasst – das Fantasy-Setting, ein Controller in der Hand, auf dem Sofa sitzen und auf den Fernsehbildschirm schauen und einfach nur Spaß am Spielen haben. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, ob die Konsolenspieler genauso denken!“