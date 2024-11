Songs of Silence: Fantasy-Strategie für Xbox erschienen

Autor:, in / Songs of Silence

Königreiche steigen und fallen im Fantasy-Strategiespiel Songs of Silence, dass jetzt für Xbox erhältlich ist.

Der unabhängige Entwickler Chimera Entertainment ist stolz, bekannt zu geben, dass sein geschichtenreiches Fantasy-Strategiespiel Songs of Silence ab sofort für Windows PC über Steam, GOG und den Humble Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich ist.

Songs of Silence ist eine wunderschön gestaltete Mischung aus strategischen Kampagnen und rasanten taktischen Schlachten. Es wird durch eine atemberaubende, vom Jugendstil inspirierte Grafik zum Leben erweckt und durch eine fesselnde Originalmusik des Komponisten Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12) untermalt.

Das Spiel bietet eine spannende, mehr als 15-stündige Story-Kampagne, mehr als 100 Scharmützelkarten, intensive Echtzeitkämpfe, umfangreiche Mehrspieler-Optionen, drei Kernfraktionen, 36 einzigartige Helden, 118 Einheiten und vieles mehr!

In einer durch Konflikte geteilten Welt, die in Reiche des Lichts und der Dunkelheit unterteilt ist, lauert eine existenzielle Bedrohung: die Silence. Die Spieler spielen ihre Rolle in diesem alles verzehrenden heiligen Krieg, der aus dem instabilen Zeitalter der Erleuchtung stammt. Willkommen im Zeitalter der Tausend Könige.