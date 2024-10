Songs of Silence: Release-Termin steht fest

Autor:, in / Songs of Silence

Das Story-reiche Fantasy-Strategiespiel ‚Songs of Silence‘ erscheint am 13. November für PC und Konsolen.

Der Indie-Entwickler Chimera Entertainment ist stolz, bekannt zu geben, dass Songs of Silence, sein storyreiches 4X-Strategiespiel, das in einer von Licht und Dunkelheit geteilten Welt spielt, am 13. November für Windows PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen wird.

Songs of Silence ist eine Mischung aus strategischen Kampagnen und rasanten taktischen Schlachten. Songs of Silence bietet eine vom Jugendstil inspirierte Grafik und eine einzigartige Kombination aus Königreich- und Armeemanagement, Heldenentwicklung und Echtzeitkämpfen, die in einer mehr als 15-stündigen Story-Kampagne und PvP/Coop-Multiplayer-Scharmützeln erlebt werden können.

„Die Veröffentlichung von Songs of Silence ist ein großer Meilenstein für unser Studio“, so Creative Director Alex Kehr. „Nach unserer Reise im Steam Early Access hat das Feedback unserer Spieler das Spiel zu etwas wirklich Besonderem gemacht. Wir freuen uns sehr darauf, dass die Community in die Version 1.0 von Songs of Silence eintaucht, um die epische Story-Kampagne, stundenlange Multiplayer-Inhalte, fein abgestimmte Kämpfe und jede Menge Gameplay-Optionen zu erleben, die unserer Meinung nach das 4X-Strategie-Genre neu beleben.“

Die Kickstarter-Kampagne von Songs of Silence war ein voller Erfolg und wurde in weniger als acht Stunden vollständig finanziert.

Hier gibt es den Release Date Trailer zu sehen: