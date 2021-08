Sonic Colours: Ultimate: Sonic Miniserie Teil 1 veröffentlicht

SEGA veröffentlicht neue animierte Sonic-Miniserie „Rise of the Wisps“ für Sonic Colours: Ultimate.

SEGA veröffentlicht heute die erste Folge der zweiteiligen Miniserie „Rise of the Wisps“, welche anlässlich der Veröffentlichung von Sonic Colours: Ultimate erscheint. Die Episode stellt den Jade-Wisp vor und feiert die Rückkehr von Sonic, Tails und dem berüchtigten Dr. Eggman aus dem Sonic-Colours-Universum.

Die Episode ist hier verfügbar:

In der heutigen Folge werden Sonic und Tails von einem einsamen Jade Wisp (Irrlicht) begleitet, das nur knapp dem täuschend schönen Sweet-Mountain-Fahrgeschäft in Dr. Eggmans unglaublichem interstellaren Vergnügungspark entkam. Gemeinsam müssen Sonic, Tails und ihre Freunde den bösen Plan von Dr. Eggman aufdecken, der sich die Kräfte der Wisps zunutzen machen möchte, um das Universum zu erobern.

Die animierte Serie „Rise of the Wips” feiert das 30-jährige Sonic-Jubiläum und die Veröffentlichung von Sonic Colours: Ultimate, dem Remaster des beliebten Wii-Platformers Sonic Colours aus dem Jahr 2010. Sonic Colours: Ultimate erscheint am 7. September für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch im Handel und digital für PC.