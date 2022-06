Sonic Frontiers: Animierter Prolog mit Knuckles, weitere Details zum Gameplay

Eine besondere Vorschau zu Sonic Frontiers hielt SEGA am Ende der Sonic Central Präsentation für seine Zuschauer bereit.

So wurde ein animierter Prolog mit Knuckles gezeigt, in dem Ereignisse erzählt wurden, die vor dem Spiel stattgefunden haben. Der vollständige Prolog wird zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt.

Außerdem veröffentlichte IGN ein Hands On-Video mit Gameplay zu Sonic Frontiers. Darin zu sehen sind verschiedene Mechaniken, in denen Sonic auf Plattformen und Schienen flitzt, während er goldene Ringe einsammelt.

Dem Video zufolge schlägt das Spiel bewusst düstere Töne an, schließlich sitze Sonic auf einer unbekannten Insel voller Geheimnisse fest, die es noch aufzudecken gilt. Der Ton wird auch durch die entsprechende Musik unterstrichen.

Zu den Bosskämpfen in der offenen Welt sagt IGN, dass sie an Kämpfe von Shadow of the Colossus erinnern.

Beide Videos haben wir euch unten eingebunden.

Jüngst forderten Fans den Entwickler dazu auf, Sonic Frontiers zu verschieben, um weitere Verbesserungen daran vorzunehmen.

Die Veröffentlichung von Sonic Frontiers ist für dieses Weihnachtsgeschäft auf den Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC geplant.