Sonic Frontiers: Definitive Edition möglicherweise im Anflug

Sonic Frontiers Definitive Edition wurde in Südkorea bewertet – Hinweise auf neue Inhalte und ein mögliches Update für den 3D-Plattformer.

Fans von Sonic Frontiers könnten bald Grund zur Freude haben. Südkoreas Bewertungsgremium GRAC hat die Definitive Edition des 3D-Open-Zone-Plattformspiels durchgewunken, was auf mögliche neue Inhalte oder Verbesserungen hindeutet.

Die Bewertung wurde laut Berichten bereits im letzten Monat genehmigt, obwohl weder Sega noch Sonic Team eine offizielle Ankündigung gemacht haben.

Seit dem Start im November 2022 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch hat Sonic Frontiers bereits mehrere große Updates erhalten.

Interessant ist die zeitliche Nähe zur Xbox Partner Preview Showcase, an der Sega bestätigt teilnimmt. Möglicherweise könnten Spieler heute im Rahmen der Veranstaltung erste Details zu neuen Features oder zusätzlichen Inhalten der Definitive Edition erfahren.