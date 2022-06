Sonic Frontiers: Fans fordern Verschiebung nach Gameplay-Enthüllung

Leidenschaftliche Fans von Sonic the Hedgehog lassen nichts anbrennen, wenn es darum geht, Feedback zu ihrem Lieblings-Igel abzugeben.

So wurde nach heftiger Kritik damals etwa das Aussehen der animierten Version im ersten Kinofilm deutlich überarbeitet, weil dieser im ersten Trailer einfach zu viele menschliche Züge aufwies.

Nachdem vor einigen Tagen nun das erste Gameplay zu Sonic Frontiers gezeigt wurde, trendete der Hashtag #DelaySonicFrontiers zeitweise auf Twitter, wo Fans das Spiel kritisierten.

Wie VGC berichtet, soll das sieben Minuten lange Gameplay-Video auf dem Kanal von IGN 19.000 Daumen nach unten und 35.000 Daumen nach oben haben. Dabei ist anzumerken, dass YouTube seit Ende 2021 keine Zahlen zu „Dislikes“ in Videos mehr anzeigt.

Und was kritisieren die Fans jetzt an Sonic Frontiers?

Unter anderem gefällt den Fans die dröge und karge Spielwelt nicht. Auch fehle es der Hauptfigur an Dynamik, und die Animationen seien zu steif.

Der YouTuber Lonely Goomba schrieb etwa: „Sonic Frontiers sieht aus, als hätten sie ein Open-World-Spiel automatisiert. Es ist so seltsam. Die Gameplay-Demo hatte so viele Dash-Panels in Federn und Automation…. Ich bin nervös wegen dieses Spiels. Die Demo sah nicht gut aus.“

Der Fan Sam Procrastinates macht sich hingegen große Sorgen um Sonic und sagte: „Ich bin einer der größten Sonic-Fans auf dem Planeten Erde… [aber] dieses Gameplay hat es mir nicht angetan. Nach diesem Video mache ich mir Sorgen um Sonic Frontiers. Ich war so aufgeregt, ich habe fünf Jahre darauf gewartet, und jetzt bin ich nicht glücklich. Ich denke: ‚Das habe ich schon erlebt’…. „Wenn Sonic in den nächsten zehn Jahren so aussehen wird, dann sind wir in Schwierigkeiten.“

Einige Fans fordern sogar die Veröffentlichung der Gameplay-Demo, damit sie ein angemessenes Feedback an SEGA weitergeben können.

Sven Joscelyne, Gründer der Fanseite Sonic Stadium und gleichzeitig auch Global Publishing Director bei IGN, bezweifelt allerdings, dass Fans ähnliches erreichen können, wie beim Sonic-Kinofilm. Er sieht die Probleme eher beim Konzept des Spiels an sich und dem Gameplay-Ansatz, den der Entwickler verfolgt. Es scheint zu realistisch und kampfbetont zu sein und sich eher auf Sonics Athletik zu stützen als auf ein physik- oder momentumbasiertes Spiel.

Damit sei es an die Filme angelehnt, was laut Joscelyne an sich in Ordnung sei. Es ist nur nicht das, was er sich für ein Sonic-Spiel erhofft hatte.