Sonic Frontiers: Fortsetzung offiziell von SEGA enthüllt

Der blaue Igel rennt in Sonic Frontiers weiter! SEGA hat auf der diesjährigen The Game Awards 2021 Show bekannt gegeben, dass Sonic Frontiers im Jahr 2022 erscheinen wird.

SEGA verspricht dabei ein nie dagewesenes Erlebnis für Sonic Frontiers. Erreicht neue Höhen und erlebt den Nervenkitzel der Hochgeschwindigkeits-Freiheit in offenen Zonen. Kämpft gegen mächtige Feinde, während ihr durch die Starfall-Inseln rast – Landschaften voller dichter Wälder, überbordender Wasserfälle, brodelnder Wüsten und mehr! Weihnachten 2022 soll die Reise in neue Welten in Sonic Frontiers beginnen.

Hier könnt ihr euch den ersten offiziellen Teaser-Trailer anschauen: