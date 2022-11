Sonic Frontiers: Grafik- und Framerate-Analyse

SEGA hat mit Sonic Frontiers ein neues 3D-Sonic in einer offenen Welt veröffentlicht. Digital Foundry hat sich das Spiel genauer angeschaut und die Grafik samt Framerate analysiert.

Sonic Frontiers liefert dabei 60fps auf der Xbox, PlayStation und dem PC – die Nintendo Switch erreicht nur 30fps, wobei generell die Switch-Version als eine „eine große Enttäuschung“ betitelt wird.

Die folgende Grafikanalyse solltet ihr aber mit Vorsicht genießen, da sich einige in den Kommentaren über massive Spoiler, vor allem am Ende des Videos beschwert haben. Deswegen gibt es hier eine kleine Zusammenfassung für euch: Die zahlreichen Pop-Ups im Spiel sind der größte Dämpfer für den „optischen Spielspaß“, wer damit leben kann, der bekommt eine sehr gute Darbietung mit Sonic Frontiert. Leider hat aber das Spiel mit 30fps in allen Versionen ein schlechtes Framepacing, wie man es beispielsweise von FromSoftware-Titeln kennt. Es empfiehlt sich also unbedingt den Performance-Modus zu aktivieren.

Auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X erwarten euch dann dynamische 1800p mit 60fps. Die 60fps sind fast durchgehend konstant und es gibt nur einige wenige und minimale Einbrüche.