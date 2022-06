Sonic Frontiers: Keine Verschiebung wegen negativem Fan-Feedback

Infolge der ersten Gameplay Enthüllungen zu Sonic Frontiers zeigten sich viele Sonic-Fans wenig angetan. Einige machten ihrem Ärger via Twitter Luft und brachten kurzzeitig #DelaySonicFrontiers in die Trends. Eine klare Aufforderung an die Entwickler, Sonic Frontiers aus Qualitätsgründen zu verschieben.

Im Rahmen eines bald erscheinenden Interviews äußerte sich nun Sonic Team Studio Head Takashi Iizuka zu den gemischten Reaktionen auf das veröffentlichte Gameplay:

„Das ist nicht wirklich überraschend. Uns ist klar, dass alle nur auf die Videos reagieren, die sie gesehen haben, und weil sie nicht verstehen, was dieses neue Gameplay ist, vergleichen sie es mit anderen Spielen, die sie bereits kennen.“ „Wir sehen also viele Leute, die sagen: ‚Oh, es ist irgendwie so, es ist irgendwie so, aber es ist nicht so, es ist nicht so‘. Und wirklich, das Team geht voran und entwickelt dieses neue Spielformat für Sonic, und wir nennen es ein „Open Zone“-Format.“ „Und dieses neue Spielsystem selbst ist etwas, das es in keinem anderen vergleichbaren Titel wirklich gibt, also hoffen wir wirklich, dass wir von jetzt bis zur Veröffentlichung erklären können, was Open-Zone-Gameplay ist.“ „Wenn Leute zur Gamescom oder Tokyo Game Show kommen, können sie sich selbst überzeugen, das Spiel spielen und verstehen, was das Spiel ist. Denn im Moment sehen wir nur Videos von Leuten, die auf das reagieren, was ihrer Meinung nach das Spiel ist.“

Zudem versicherte Iizuka, dass das Entwicklungsteam mit dem Sonic Frontiers in seiner aktuellen Form sehr zufrieden sei und es deshalb trotz der Fan-Proteste keinerlei Anlass für eine Verschiebung gebe:

„Frontiers befindet sich gerade in der Entwicklung, und tatsächlich haben wir viele Spieltests mit unserer Zielgruppe durchgeführt, die demografisch zu den Leuten gehört, die ein Sonic-Spiel spielen und es genießen.“ „Von unseren wiederholten Playtest-Ergebnissen, haben wir uns die Rückmeldungen angehört, aber wir haben auch viele tolle Rückmeldungen von Leuten bekommen, die das Spiel bewerten und sagen: ‚Ich hatte viel Spaß beim Spielen des Spiels, ich würde ihm 80 oder 90 Punkte von 100 Punkten geben.“ „Wir haben also das Gefühl, dass wir an den Punkt gelangen werden, an dem das Spiel fertig ist und die Leute es mögen werden, und wir wollen das Spiel so schnell wie möglich in die Hände unserer Fans bringen.“ „Wir sind wirklich zuversichtlich in Bezug auf die Playtest-Ergebnissen, die wir bekommen. Viele Leute sagen, dass sie viel Spaß hatten, sie haben das Spiel wirklich genossen.“ „Wir wissen also, dass viele Leute die Videos online ansehen und Vermutungen anstellen, aber wir sind zuversichtlich, basierend auf den Playtest-Ergebnissen der Zielgruppe, die das Spiel von Anfang bis Ende spielen. Sie mögen das Spiel wirklich und wir sind zuversichtlich, dass wir ein Spiel abliefern, das zufriedenstellend sein wird.“ „Falls also unser gesamtes Entwicklungsteam das Coronavirus bekommt oder alle ins Krankenhaus eingeliefert werden oder es etwas gibt, das uns tatsächlich daran hindert, das Spiel pünktlich zu liefern, dann werden wir mehr Zeit brauchen.“ „Aber wir arbeiten gerade mit unserem Team in Japan zusammen, das wirklich hart daran arbeitet, sicherzustellen, dass die Leute Ende des Jahres das Spiel kaufen, abholen, mit nach Hause nehmen und Spaß damit haben können.“