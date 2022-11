Sonic Frontiers: Offizielles Vandalize-Musikvideo von ONE OK ROCK

Ordentlich was auf die Ohren gibt es mit dem offiziellen Musikvideo „Vandalize“ von ONE OK ROCK zu Sonic Frontiers.

Zur Feier der Veröffentlichung von Sonic Frontiers hat die Rockband ONE OK ROCK jetzt ein brandneues Musikvideo für Vandalize veröffentlicht, den Abspann-Song des neusten Abenteuers des Blauen Blitzes.

Vandalize entstand durch die Zusammenarbeit von ONE OK ROCK und SEGA und spiegelt sowohl die weitläufige Spielumgebung als auch die rasante Action wider, die Fans in Sonic Frontiers erwartet.

Taka, der Frontmann von ONE OK ROCK, sagte: „Wir haben noch nie für ein Musikvideo mit so jemandem zusammengearbeitet, das war also eine völlig neue Erfahrung für uns und es hat uns unheimlich viel Spaß gemacht! Im fertigen Video werden alle sehen, wie perfekt die Musik zu Sonics Bewegungen passt. Ich kann es gar nicht erwarten, bis sich alle das Video ansehen können!“

Sonic Frontiers ist ab 59,99 € für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, die Nintendo Switch-Systeme und Steam erhältlich.