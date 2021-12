Sonic Frontiers: Release könnte im November 2022 stattfinden

Nur ein Platzhalter oder tatsächlich der Release-Termin für Sonic Frontiers?

Der PlayStation Store hat mit dem 15. November 2022 ein mögliches Datum für das neuste Abenteuer von Sonic the Hedgehog verraten.

Sonic Frontiers wurde erst im Dezember bei den Game Awards offiziell angekündigt. Laut der offiziellen Beschreibung im Microsoft Store soll das Spiel Ende 2022 erscheinen, was zum oben genannten Datum passen würde.

Ihr habt die Ankündigung von Sonic Frontiers verpasst? Dann schaut euch den Enthüllungs-Trailer in dieser Meldung an.

