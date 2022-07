Sonic Frontiers: So stark ist die Beteiligung des Comic-Autors Ian Flynn

Für SEGA arbeitet Entwickler Sonic Team am neusten Teil der Reihe mit dem wohl schnellsten Igel der Welt.

Takashi Iizuka verriet als Creative Officer jetzt mehr über die Entwicklung des Jump’N’Run. Insbesondere über die Mitarbeit von Ian Flynn, der als Autor für die Archie Comics zu Sonic the Hedgehog bekannt ist und mit Sonic Frontiers erstmal an einem Hauptspiel zur Reihe mitwirkt.

Wie Takashi Iizuka der Game Informer erzählt, las er die Archie Comic zu Sonic und kannte Flynn daher als Autoren. Da er von seinem Talent beeindruckt war, bat er ihn an der Geschichte von Sonic Frontiers mitzuarbeiten, schließlich kenne er die Charaktere und kann die Emotionen und Dialoge für die Figuren erheblich verbessern.

Flynn sagte im Interview, dass er sich selbst als „professioneller Sonic-Nerd“ bezeichne, der etwas von Erbe der Serie in die Geschichte einbringen wollte. Er wollte die persönlichen Geschichten der Figuren vorantreiben, auch wenn es nur ein klein wenig sei. Auch die Verbindungen zu den vorherigen Spielen wollte Flynn in einer gewissen Weise herstellen. Nicht zu schwierig für neue Fans und schätzenswert für langjähriger Fans von Sonic.

Iizuka erzählte dann, wie die Geschichte von Sonic Frontiers ihren Anfang nimmt und das Spiel nach Sonic Forces und Team Sonic Racing zeitlich angesiedelt sei.

Dass Sonic Frontiers keine eigenständige Welt ist, sondern Teil der Geschichte von Sonic, wird beispielsweise dadurch deutlich, dass im Spiel erwähnt wird, welch schöner Ort Kronos doch für einen Chao-Garten sei. Den Garten sah man zuletzt in der Serie Sonic Adventure und laut Iizuka sei das etwas, was Flynn für die Fans eingebaut habt.

Über den großen Einfluss der Geschichte von Flynn sagte Game Director Morio Kishimoto:

„Während dieser Zeit präsentierte Ian Flynn einige Ideen, um verschiedene Charaktere in die Geschichte einzubringen. Wir ließen das Entwicklungsteam darüber nachdenken, wie sie in das neue Open-Zone-Format integriert werden könnten, was Ian Flynn dazu veranlasste, uns noch mehr neue Ideen zu präsentieren, und durch dieses kooperative Hin und Her einigten wir uns auf die Charaktere, die im Spiel erscheinen würden.“