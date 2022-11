Sonic Frontiers: Tipps & Tricks zu Starfall Islands von den Entwicklern

Autor:, in / Sonic Frontiers

In der ersten Episode der dreiteiligen Reihe „Speed Strats“ bringt euch der Entwickler Tipps und Tricks bei, wie ihr in auf den Starfall Islands am besten überlebt.

Die neuen Fähigkeiten des blauen Igels, die Herausforderungen, Bewohner und Geheimnisse der Insel werden in der ersten Episode erkundet.

Sonic Frontiers ist ab sofort für Xbox-Konsolen in der einer Standard Edition sowie einer Deluxe Edition erhältlich.