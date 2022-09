Sonic Frontiers: Tokyo Game Show-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Sonic Frontiers

Anlässlich der Tokyo Game Show nimmt euch der blaue Igel mit durch einige der Biome, in denen ihr euch in Sonic Frontiers mit zahlreichen Fähigkeiten austoben könnt. Dort findet er nicht nur die berühmten goldenen Ringe, sondern auch jede Menge Feinde und Bosse.

Am 8. November 2022 ist Sonic Frontiers für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC via Steam erhältlich.

Tokyo Game Show 2022 Trailer: