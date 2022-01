Sonic Frontiers: Unterstützte Sprachen enthüllt

Sega hat via Twitter die unterstützten Sprachen und Untertitel zum kommenden Open-World-Plattformer Sonic Frontiers bekannt gegeben. Dabei wird das Spiel sechs Sprachen bieten: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch und Spanisch.

Für die Untertitel gibt der Entwickler vereinfachtes und traditionelles Chinesisch, brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Polnisch und Koreanisch an. Davon wird die Unterstützung für vereinfachtes und traditionelles Chinesisch und Koreanisch nur in den Xbox- und PC-Versionen des Spiels verfügbar sein. Sega nannte dazu keinen Grund, warum PlayStation und Switch außen vor gelassen werden.

Good news! The teams here have already been hard at work in localizing Sonic Frontiers to bring it to new audiences. Full list of language support below: pic.twitter.com/H149JpoQmj

— SEGA (@SEGA) January 10, 2022