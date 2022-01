Sonic Frontiers: Veröffentlichung war für 2021 geplant

Im vergangenen Jahr feierte Sonic, der schnelle blaue Igel mit den roten Tretern, seinen 30. Geburtstag.

SEGA nahm das Jubiläum zum Anlass und feierte seinen Helden beispielsweise mit einer Ultimate Edition von Sonic Colors und Funko Pops.

Doch auch Sonic Frontiers hätte man gerne im letzten Jahr in die Hände der Spieler gelegt, um den Geburtstag auch gebührend feiern zu können.

Wie man jetzt aus einer Investorenkonferenz erfahren konnte, plante SEGA die Veröffentlichung von Sonic Frontiers im letzten Jahr. Doch um die Qualität des Spiels zu verbessern, hatte man sich für eine Verschiebung entschlossen.

Mit Sonic Frontiers soll sich auch die Preisstrategie ändern. Da man eine höhere Investition in das Spiel tätigte, will man den Wert der Marke steigern, indem man den Preis auf einem Niveau behält, anstatt ich schnell zu senken.

„Wir haben das Gefühl, dass wir bei der Preisstrategie an einem Punkt angelangt sind, an dem wir umdenken müssen. Da wir uns zum Beispiel beim neuen Sonic-Spiel auf die Qualität konzentrieren und einen gewissen Betrag für die Entwicklung ausgeben, denken wir, dass es wichtig ist, den Preis beizubehalten, indem wir den Wert der IP auf einem hohen Niveau halten, anstatt einfach den Preis in einem frühen Stadium zu senken, um die Anzahl der verkauften Einheiten zu erhöhen.“