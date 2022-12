Sonic Frontiers: Video gibt Tipps für den Cyberspace

Autor:, in / Sonic Frontiers

Holt euch von offizieller Seite in paar Tipps für den Cyberspace in Sonic Frontiers.

In der letzten Episode von Speed Straps erhaltet ihr Tipps, wie ihr die Cyberspace Dimension in Sonic Frontiers in Rekordzeit hinter euch lasst.

Die verschiedenen Level des Cyberspace sind durchzogen mit fragmentierten Orten, die teilweise aus der Vergangenheit des blauen Igels stammen.

Im Cyberspace könnt ihr auch in vier Missionen je einen Modulschlüssel verdienen, die zum Öffnen von Chaos Emerald-Verliesen benötigt werden.

Mehr dazu im Video unten.

Vergesst auch nicht, euch im Spiel euer kostenloses Weihnachtsgeschenk in Form eines Holiday Cheer Suit abzuholen.