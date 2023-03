Sonic Origins Plus: Neue Spielesammlung zu Sonics Geburtstag angekündigt

Autor:, in / Sonic Origins Plus

Sonic-Fans sollten sich bereit machen, um die ultimative Sammlung von klassischen Sonic the Hedgehog-Spielen in einer zeitlosen Kollektion zu erleben.

Sonic Origins Plus wurde von SEGA entwickelt und baut auf dem Erfolg von Sonic Origins, der 2022 erschienenen Sammlung aus digital überarbeiteten, klassischen Sonic-Spielen für Plattformen der aktuellen Generation auf. Die Sammlung bietet alle 12 Sonic-Spiele für den Game Gear, Amy als spielbaren Charakter in Sonic The Hedgehog 1, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD sowie Knuckles als spielbaren Charakter in Sonic CD.

Sonic Origins Plus soll digital und als Boxversion pünktlich zu Sonics Geburtstag am 23. Juni 2023 erscheinen, zum Preis von 39,99 Euro für das komplette Spiel für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Spieler, die Sonic Origins bereits besitzen, können den Sonic Origins Plus-Erweiterungspack für 9,99 EUR kaufen.

Versionen im Überblick

Sonic Origins Plus Boxversion

Hauptspiel

12 Spiele für Game Gear emuliert und im Museum spielbar

Klassische Amy als spielbarer Charakter in Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 sowie Sonic CD

Knuckles als spielbarer Charakter in Sonic CD

Alle bisherigen DLCs für Sonic Origins

Fan-Bonus: 20-seitiges Artbook

Fan-Bonus: Wendecover mit brandneuem Design

Preis: 39,99 Euro

Sonic Origins Plus Digitale Version

Hauptspiel

12 Spiele für Game Gear emuliert und im Museum spielbar

Klassische Amy als spielbarer Charakter in Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 sowie Sonic CD

Knuckles als spielbarer Charakter in Sonic CD

Alle bisherigen DLCs für Sonic Origins

Preis: 39,99 Euro

Sonic Origins Plus Erweiterungspack

DLC-Upgrade für Sonic Origins Plus

12 Spiele für Game Gear emuliert und im Museum spielbar

Klassische Amy als spielbarer Charakter in Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 sowie Sonic CD

Knuckles als spielbarer Charakter in Sonic CD

Alle bisherigen DLCs für Sonic Origins

Preis: 9,99 Euro

Zur Feier dieser Ankündigung hat SEGA außerdem einen neuen, rasanten Trailer veröffentlicht, der zeigt, was Fans diesen Sommer mit Sonic Origins Plus erwarten können:

Übersicht der Spielinhalte

Sammlung aus 16 Spielen mit Sonic the Hedgehog Sonic Origins Plus umfasst 16 klassische Sonic-Titel, darunter Sonic The Hedgehog 1, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles, Sonic CD, sowie 12 emulierte, im Museum spielbare Titel für Game Gear.

Neue spielbare Charaktere Sonic-Fans können jetzt in Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 und Sonic CD als Amy spielen sowie als Knuckles in Sonic CD.

Verschiedene Modi, Zonen, Herausforderungen und mehr Für Nostalgik-Fans bietet der Klassik-Modus die originalen Sonic-Spiele im Retro-Look mit klassischen Herausforderungen. Der Jubiläumsmodus bietet eine Vollbildanzeige und unendlich viele Leben für unbeschwerten Spaß ohne Game Overs.

Physische Premium-Sammleredition Diese Edition bietet ein 20-seitiges Artbook sowie ein Wendecover mit einem völlig neuen Design.

​​ Die ultimative Art, klassische Sonic-Spiele zu erleben Sonic Origins Plus erscheint auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC und bringt neue Grafiken, Animationen und Verbesserungen für die Plattformen der aktuellen Generation.