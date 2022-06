Sonic Origins: Entwickler unglücklich über aktuellen Stand

Der Entwickler von Sonic Origins, Simon Thomley, zeigt sich unglücklich über den Stand der Spielsammlung und macht SEGA nach dem holprigen Start dafür verantwortlich.

Simon Thomley, der Gründer von Headcannon, dem Co-Entwicklungsstudio für Sonic Origins, gab über Twitter eine längere Stellungnahme ab:

Über Twitter sagte er: „Das ist frustrierend. Ich werde nicht lügen und sagen, dass es in dem, was wir Sega gegeben haben, keine Probleme gab, aber das, was in Origins ist, ist auch nicht das, was wir abgegeben haben. Die Integration hat einige wilde Bugs eingebracht, von denen man nach konventioneller Logik annehmen würde, dass wir dafür verantwortlich sind – viele davon sind es aber nicht.“

„Was Origins betrifft, so waren wir Außenseiter, die ein separates Projekt entwickelten, das dann in etwas völlig anderes umgewandelt wurde. Wir wussten von Anfang an, dass es einen großen Zeitdruck geben würde, und wir haben uns ins Zeug gelegt, um ihn zu erfüllen, nur damit das Projekt überhaupt gemacht und veröffentlicht werden konnte.“

„Nochmals: Ich kann die Verantwortung für meine Fehler und die meines Teams übernehmen, und es gab einige. Einige tatsächliche Fehler, einige übersehene, einige überstürzte, einige Dinge, die uns aufgefallen sind, die wir aber gegen Ende nicht mehr korrigieren durften. Es ist absolut nicht perfekt und einiges davon ist von uns. Es ist kompliziert.“

„Ich bin sehr stolz auf mein Team für seine Leistung unter diesem Druck, aber jeder von uns ist sehr unglücklich über den Zustand von Origins und sogar der Sonic 3-Komponente. Wir waren auch nicht gerade begeistert über den Zustand vor der Einreichung, aber vieles lag außerhalb unserer Kontrolle.“

„Wir baten um größere Korrekturen kurz vor der Einreichung, wurden aber aufgrund der Einreichungs- und Genehmigungsvorschriften nicht zugelassen. Wir haben frühzeitig und wiederholt um Verzögerungen gebeten, aber uns wurde gesagt, dass dies nicht möglich sei. Wir haben angeboten, für Korrekturen und Aktualisierungen nach der Veröffentlichung zurückzukommen – wir wissen noch nicht, ob dies geschieht.“

„Wir wollen, dass diese Probleme angegangen werden. Wir haben sowohl während als auch nach der Entwicklung von Origins und der Sonic 3-Integration eine Menge Feedback gegeben. Wir haben nach dem Ende unseres Arbeitsverhältnisses einen großen Teil der Arbeit geleistet, um Dinge zu beheben, Sega zu unterstützen und zukünftige Updates vorzubereiten.“

„Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich so etwas nicht früher angesprochen habe, aber ihr müsst verstehen – viele Dinge dieser Art werden als ‚unprofessionell‘ angesehen und können unsere Beziehung zu Sega verletzen, was bedeutet, dass es keine Origins-Updates und keine weiteren 2D-Pixel-Sonic-Spiele von uns mehr gibt.“

„Warum spreche ich dann jetzt darüber? Nun, es gibt einfach zu viele Untersuchungen über Dinge, die mit uns zu tun haben oder auch nicht, und ich möchte mich nicht schweigend zurücklehnen, während die Leute fragen, warum und wie etwas mit einem Produkt passiert ist, in das sie so viel Hoffnung und Geld gesteckt haben.“

„Ich höre Sie, Headcannon hört Sie. Wir wollten, dass dies damals und heute richtig ist. Es gibt so vieles, was Sie bei dieser Art von Arbeit nie wissen oder verstehen werden, aber Sie sollten wissen und verstehen, dass wir unser Bestes geben, auch wenn es uns schadet, und dass uns unsere Arbeit und Sonic wichtig sind.“