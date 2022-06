Sonic Origins: Folge 2 von Speed Strats veröffentlicht

Autor:, in / Sonic Origins

SEGA hat die zweite Folge von „Sonic Origins Speed Strats“ veröffentlicht – und Spieler und Spielerinnen erfahren das Neueste über Sonic Origins, der überarbeiteten Sammlung originaler Sonic-Titel.

Das Spiel erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, die Nintendo Switch-Systeme und für den PC – und zwar an Sonics Geburtstag, dem 23. Juni.

Die neueste Folge der Sonic Origins Speed Strats befindet sich hier:

An dieser Stelle gibt es einen Einblick zum Inhalt der zweiten Folge:

Sonics Hintergrund: Nachdem Sonic erfährt, dass Dr. Eggman nach South Island unterwegs ist und die mysteriösen Chaos Emeralds finden möchte, will er den Bösewicht stoppen und die Tiere retten, die in Badniks verwandelt wurden.

Tipps & Tricks für das Spiel

Ringe: Im Spiel werden Spieler auf Ringe stoßen (nicht zu verwechseln mit Münzen). Solange Sonic mindestens einen Ring besitzt, kann er Treffer von Feinden oder gefährlichen Hindernissen wegstecken. Bei einem Treffer fliegen Ringe davon und Spieler haben die Möglichkeit, sie wieder einzusammeln.

Sternenpfosten: Sternenpfosten speichern den Spielfortschritt. Berührt diese Pfosten auf jeden Fall, wenn ihr sie im Spiel seht.

Monitore: Zerbrecht Monitore, um an Ringe, Leben und einen mächtigen Schild zu kommen, welcher Sonic von einem Treffer schützt.

Insta-Tod: Selbst mit Ringen oder einem Schild stirbt Sonic sofort, wenn er zerquetscht wird. Passt also auf, wo ihr hintretet!

Neue Funktionen: In Sonic Origins können Spieler jetzt als Tails und Knuckles durch das Spiel düsen. Tails kann im Spiel fliegen und Knuckles kann gleiten und klettern. Diese Helden können im Klassik-Modus den Wirbelsprint einsetzen. Im Jubiläumsmodus finden Spieler Münzen, die neue Währung von Sonic Origins. Außerdem können Spieler Sonics neuen Fallsprint einsetzen, der erstmals in Sonic Mania eingeführt wurde.

Speziallevel und Chaos Emeralds: In Sonic Origins können sechs Chaos Emeralds gesammelt werden, in anderen Sonic-Titeln waren es normalerweise sieben. Um ein Speziallevel zu betreten, müssen Spieler das Ziel mit 50 Ringen oder mehr erreichen und durch den großen Ring springen. Dann befinden sie sich in einem sich stetig drehenden Labyrinth. Man kennt’s.