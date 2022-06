Sonic Origins: Spielmodi präsentiert

Autor:, in / Sonic Origins

Sobald Sonic Origins von SEGA veröffentlicht wird, gibt es auch einige neue Spielmodi in der Spielsammlung mit Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD zu entdecken.

Im Story-Modus könnt ihr alle vier Spiele in chronologischer Reihenfolge erleben, während der Boss Rush-Modus euch gegen alle Endgegner antreten lässt. Der Anniversary Modus erlaubt es euch, alle Klassiker im Breitbildformat mit unendlich Leben zu spielen. Der klassische Modus wechselt auf das 4:3 Bildformat zurück.

Der Mission-Modus stellt euch vor neue Herausforderungen, um einen noch besseren Rang zu erspielen. Und zu guter Letzt gibt es noch den Mirror-Modus, der euch alle Spiele vom Level-Ablauf rückwärts spielen lässt.

Die Präsentation der neuen Spielmodi zu Sonic Origins, könnt ihr euch im folgenden „Speed Strats“-Video anschauen:

Die Remastered Collection Sonic Origins erscheint am 23. Juni 2022 und kann im Microsoft Store vorbestellt werden: