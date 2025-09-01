Sonic Racing: CrossWorlds: Animation-Trailer und Open Network Test-Spielszenen

Image: SEGA

Animation-Trailer und Open Network Test-Spielszenen zu Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht.

Sonic Racing: CrossWorlds hat mit dem Start des Open Network Tests und der Veröffentlichung eines offiziellen Animationsfilms gleich zwei Highlights für Fans geliefert.

Die „Animation“ wurde von Studio Giggex konzipiert und inszeniert, Simage Animation übernahm die visuelle Umsetzung, während The Sound Lab den Soundtrack beisteuerte. Das Ergebnis ist ein actiongeladenes Kurzvideo, das die Dynamik und den Stil des Spiels eindrucksvoll vermittelt und euch direkt in die Welt von Sonic Racing: CrossWorlds eintauchen lässt.

Parallel dazu lief der Open Network Test, bei dem ihr das Spiel auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam und Epic Games kostenlos ausprobieren konntet.

  1. DanSanAliaMi 54140 XP Nachwuchsadmin 6+ | 01.09.2025 - 10:35 Uhr

    Hab es gestern getestet und auch mit meinem Sohn (5). Aber es kommt einfach nie an ein Mario Kart Ran. Es ist definitv gut und macht sehr viel richtig. Meine subjektive Meinung. Es ist sehr laut bunt schrill überladen die Menüs, und was man machen kann.

    Find es fehlt die Einsteiger Freundlichkeit für die kleineren und das durch des es so bunt ist und soviel passiert eher nichts für die ganz Kleinen.für die größeren oder erwachsenen eher was.

    Gameplay technisch und grafisch ist es total in Ordnung.

  3. HakunaTraumata 98720 XP Posting Machine Level 4 | 01.09.2025 - 10:58 Uhr

    Kam gar nicht erst rein Freitag da mir dauernd Netzwerkfehler gesagt wurde. Danach hatte ich keine Zeit mehr

  4. wussii 43650 XP Hooligan Schubser | 01.09.2025 - 11:04 Uhr

    Bin völlig begeistert von dem Spiel! Es ist viel taktischer als MK und bringt frischen Wind in das Genre. Für mich ist es der Funracer des Jahres und da hat Mario Kart diesmal, für mich, echt das nachsehen.

  5. Rotten 67785 XP Romper Domper Stomper | 01.09.2025 - 11:14 Uhr

    Fand den Netzwerk test voll in Ordnung, für kleinere kidz wird et etwas viel content haben was Einstellungen angeht 😅 teilweise is et anstrengend von der Optik ansonsten eigentlich echt top ✌🏻 wird sicher auf dem pile landen wenn et ein gutes angebot gibt 🐙

  6. Ash2X 292220 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 01.09.2025 - 11:27 Uhr

    Ich fand es richtig gut – bisschen sehr chaotisch, aber daher in der letzten MK Worlds Session die rund 24+ Strecken die wir gefahren sind extrem langweilig waren und vorne zu fahren eine Garantie war so lange nichts zu tun zu haben bis man zu 100% weggeballert zu wird, fand ich den deutlich höheren Anspruch schon ziemlich klasse.

  7. RumRoGERs 91945 XP Posting Machine Level 1 | 01.09.2025 - 11:54 Uhr

    also ich werde das Spiel beobachten. Ich hol mir erstmal keine Switch2 und dann wäre das meine Mario Kart Alternative. 😀

