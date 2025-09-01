Sonic Racing: CrossWorlds: Animation-Trailer und Open Network Test-Spielszenen

Sonic Racing: CrossWorlds hat mit dem Start des Open Network Tests und der Veröffentlichung eines offiziellen Animationsfilms gleich zwei Highlights für Fans geliefert.

Die „Animation“ wurde von Studio Giggex konzipiert und inszeniert, Simage Animation übernahm die visuelle Umsetzung, während The Sound Lab den Soundtrack beisteuerte. Das Ergebnis ist ein actiongeladenes Kurzvideo, das die Dynamik und den Stil des Spiels eindrucksvoll vermittelt und euch direkt in die Welt von Sonic Racing: CrossWorlds eintauchen lässt.

Parallel dazu lief der Open Network Test, bei dem ihr das Spiel auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam und Epic Games kostenlos ausprobieren konntet.