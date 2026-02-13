Sonic Racing: CrossWorlds: Bananenpower auf der Überholspur

Image: SEGA

Sonic Racing: CrossWorlds erweitert das Fahrerfeld mit AiAi und frischem Super‑Monkey‑Ball‑Flair.

In Sonic Racing: CrossWorlds steht ab sofort kostenloser Super‑Monkey‑Ball‑Inhalt bereit, den SEGA offiziell veröffentlicht hat. Der freche Affe AiAi reiht sich als neuer spielbarer Charakter ein und bringt mit dem Banana Cruiser ein eigenes Fahrzeug auf die Strecke.

Vier zusätzliche Songs mit Super‑Monkey‑Ball‑Thema erweitern die Jukebox und sorgen für einen unverwechselbaren Klangteppich, während besondere Emotes und Sounds das Paket abrunden.

Besitzer der Standard Edition oder Digital Deluxe Edition erhalten den neuen Inhalt automatisch, sofern das Spiel auf die aktuelle Version aktualisiert wurde.

Der Banana Cruiser fügt sich nahtlos in das rasante Renngeschehen von Sonic Racing: CrossWorlds ein und verleiht AiAi eine eigene Note im Wettstreit um die Top‑Banane.

Die neuen Musikstücke wie Race, Menu Theme, Jingle from Super Monkey Ball Banana Rumble und Banana Farm bringen zusätzlichen Schwung in die Rennen und erweitern die akustische Vielfalt des Spiels.

Sonic Racing: CrossWorlds ist digital und physisch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One und PC erhältlich.

  3. Rotten 99945 XP Posting Machine Level 4 | 13.02.2026 - 15:30 Uhr

    Is ein guter Zugang ✌🏻 fetzt der Affe 😅 ✌🏻

    0
  4. HakunaTraumata 117280 XP Scorpio King Rang 3 | 13.02.2026 - 15:39 Uhr

    Muss ich noch reinschauen ob es nicht zu öde wird wie der erste Teil nach ein paar Stunden

    0
  5. Kenty 243850 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.02.2026 - 15:53 Uhr

    Denke im Moment eher drüber nach, ob ich mir Horizon Chase 2 hole. Das ist im Moment für 10 Euro im Sale und der erste Teil war echt gut.

    0

