Sonic Racing: CrossWorlds: Bekommt überraschenden Yakuza-Gastcharakter

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Image: SEGA

Sonic Racing CrossWorld erhält Goro Majima als kostenlosen Charakter im April Update.

Sonic Racing CrossWorld erhält im kommenden Update prominenten Zuwachs. Mit Goro Majima stößt ein bekannter Charakter aus einer anderen beliebten Spielreihe zum Fahrerfeld hinzu.

Der neue Fahrer wird im Rahmen eines kostenlosen Updates im April verfügbar sein und bringt seinen ganz eigenen Stil auf die Rennstrecken. Passend dazu nimmt Majima im Fahrzeug „Goromaru“ Platz, das seinem chaotischen Auftreten gerecht werden soll.

Die Integration des Charakters unterstreicht den Trend zu ungewöhnlichen Crossovers, die verschiedene Gaming-Welten miteinander verbinden. Gerade durch seine unberechenbare Persönlichkeit dürfte Majima für zusätzliche Dynamik auf der Strecke sorgen.

Mit dem kostenlosen Update wird Sonic Racing CrossWorld nicht nur erweitert, sondern erhält auch frischen Content, der sowohl Fans der Reihe als auch Kenner anderer Spiele anspricht.

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6 Kommentare Added

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  1. Rotten 107725 XP Master User | 22.03.2026 - 12:27 Uhr

    Sieht schon lustig aus das kart 😅✌🏻 netter Zuwachs für das game

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  2. Ash2X 323380 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.03.2026 - 12:30 Uhr

    Ich hoffe dass sie auch mal wieder mehr Strecken machen die von ihren Franchises inspiriert sind – wie bei den ersten beiden Kart-Spielen.

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  4. Katanameister 363260 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 22.03.2026 - 12:43 Uhr

    Würde ich auf jeden Fall nehmen als Fahrer, Pirate Yakuza war ein echt tolles Spiel 👌.

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