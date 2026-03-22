Sonic Racing: CrossWorlds: Bekommt überraschenden Yakuza-Gastcharakter

Sonic Racing CrossWorld erhält im kommenden Update prominenten Zuwachs. Mit Goro Majima stößt ein bekannter Charakter aus einer anderen beliebten Spielreihe zum Fahrerfeld hinzu.

Der neue Fahrer wird im Rahmen eines kostenlosen Updates im April verfügbar sein und bringt seinen ganz eigenen Stil auf die Rennstrecken. Passend dazu nimmt Majima im Fahrzeug „Goromaru“ Platz, das seinem chaotischen Auftreten gerecht werden soll.

Die Integration des Charakters unterstreicht den Trend zu ungewöhnlichen Crossovers, die verschiedene Gaming-Welten miteinander verbinden. Gerade durch seine unberechenbare Persönlichkeit dürfte Majima für zusätzliche Dynamik auf der Strecke sorgen.

Mit dem kostenlosen Update wird Sonic Racing CrossWorld nicht nur erweitert, sondern erhält auch frischen Content, der sowohl Fans der Reihe als auch Kenner anderer Spiele anspricht.