Sonic Racing: CrossWorlds: Details zu Saisonpass-Inhalten inkl. Spongebob & NiGHTS

SEGA hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der den Fans einen tieferen Einblick in die mit Spannung erwarteten Saisonpass-Inhalte gibt, die in den kommenden Monaten für Sonic Racing: CrossWorlds erscheinen werden.
Die Spieler können sich darauf freuen, als bekannte Charaktere aus dem SEGA-Universum und darüber hinaus anzutreten, darunter SpongeBob Schwammkopf, NiGHTS, Tangle und Whisper aus der Comic-Reihe „Sonic the Hedgehog“ sowie Super Monkey Ball.
Ab nächster Woche können Fans als SpongeBob und Patrick auf einer Strecke im Stil von Bikini Bottom um den ersten Platz kämpfen!
SpongeBob Schwammkopf
- Veröffentlichungsdatum
- Donnerstag, 20. November, um 02:00 Uhr (MEZ)
- Enthalten:
- SpongeBob Schwammkopf und Patrick Star als spielbare Charaktere
- „Patty Wagon“-Fahrzeug
- Strecke im Stil von Bikini Bottom
- Neue Musiktitel inspiriert von SpongeBob Schwammkopf
- Sechs unterschiedliche Emotes pro Charakter
NiGHTS
- Veröffentlichungszeitraum
- Dezember 2025
- Enthalten:
- NiGHTS als spielbarer Charakter
- „Dream Sleeper“-Fahrzeug
Super Monkey Ball
- Veröffentlichungszeitraum
- Januar 2026
- Enthalten:
- AiAi als spielbarer Charakter
- „Banana Cruiser“-Fahrzeug
Sonic the Hedgehog IDW
- Veröffentlichungszeitraum
- Februar 2026
- Enthalten:
- Tangle und Whisper als spielbare Charaktere
In Kürze folgen weitere Infos! Sonic Racing: CrossWorlds ist jetzt sowohl digital als auch physisch für PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One und PC ab 69,99 € und für Nintendo Switch™, Nintendo Switch™– OLED-Modell und Nintendo Switch™ Lite ab 59,99 € erhältlich.
Spongebob gefällt mir sehr gut 👌.
Schade das sie von n8ghts nie nen Nachfolger gemacht haben