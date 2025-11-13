Sonic Racing: CrossWorlds: Details zu Saisonpass-Inhalten inkl. Spongebob & NiGHTS

Mehr Informationen zu den Saisonpass-Inhalten von Sonic Racing: CrossWorlds – inkl. Spongebob & NiGHTS.

SEGA hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der den Fans einen tieferen Einblick in die mit Spannung erwarteten Saisonpass-Inhalte gibt, die in den kommenden Monaten für Sonic Racing: CrossWorlds erscheinen werden.

Die Spieler können sich darauf freuen, als bekannte Charaktere aus dem SEGA-Universum und darüber hinaus anzutreten, darunter SpongeBob Schwammkopf, NiGHTS, Tangle und Whisper aus der Comic-Reihe „Sonic the Hedgehog“ sowie Super Monkey Ball.

Ab nächster Woche können Fans als SpongeBob und Patrick auf einer Strecke im Stil von Bikini Bottom um den ersten Platz kämpfen!

SpongeBob Schwammkopf

Veröffentlichungsdatum Donnerstag, 20. November, um 02:00 Uhr (MEZ)

Enthalten: SpongeBob Schwammkopf und Patrick Star als spielbare Charaktere „Patty Wagon“-Fahrzeug Strecke im Stil von Bikini Bottom Neue Musiktitel inspiriert von SpongeBob Schwammkopf Sechs unterschiedliche Emotes pro Charakter



NiGHTS

Veröffentlichungszeitraum Dezember 2025

Enthalten: NiGHTS als spielbarer Charakter „Dream Sleeper“-Fahrzeug



Super Monkey Ball

Veröffentlichungszeitraum Januar 2026

Enthalten: AiAi als spielbarer Charakter „Banana Cruiser“-Fahrzeug



Sonic the Hedgehog IDW

Veröffentlichungszeitraum Februar 2026

Enthalten: Tangle und Whisper als spielbare Charaktere



In Kürze folgen weitere Infos! Sonic Racing: CrossWorlds ist jetzt sowohl digital als auch physisch für PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One und PC ab 69,99 € und für Nintendo Switch™, Nintendo Switch™– OLED-Modell und Nintendo Switch™ Lite ab 59,99 € erhältlich.