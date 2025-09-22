Sonic Racing: CrossWorlds: Digital Deluxe Edition spielen ab sofort

Wer bis zum offiziellen Rennstart am Donnerstag nicht mehr warten möchte, der kann in Sonic Racing: CrossWorlds einen Frühstart durchführen.
Wie SEGA mitteilt, ist das Rennspiel für Besitzer der Digital Deluxe Edition ab sofort spielbar.
Doch das ist noch nicht alles: Die virtuelle Sängerin Hatsune Miku ist zum heutigen Frühstart als erster Dash-Charakter in einem kostenlosen Update dabei.
Noch unsicher, ob Sonic Racing: CrossWorlds das Richtige für euch ist? Vielleicht helfen euch die ersten Wertungen der Fachpresse weiter oder aber ihr ladet euch die Demo (nur Xbox Series X|S) herunter und dreht ein paar Runden mit Sonic und seinen Freunden.
Mir würde die Standardedition reichen, aber erst mal abwarten bis mehr Inhalte rausgekommen sind.
Würde ich auch sagen, aber dann haben die Megaman & Turtles als Charaktere angekündigt… 🤣
Ich kaufe dann später die Komplettversion 😅
Vlt werde ich mal die Demo anspielen. Aber wenn ich es kaufen sollte vergehen noch einige Monate
Also ist heute der offizielle Release und nur, wer nicht mehr zahlen will, muss warten. Das sollte man bei solchen Sachen nicht vergessen.
Ich passe
Als Sonic Fan habe ich mir die Deluxe Edition vorbestellt.
Bin auf die ersten Eindrücke gespannt 😅 werd aber noch auf ein Angebot warten ✌🏻
Ich bin mit Sonic aufgewachsen, aber die Rennspiele konnten mich bis jetzt nicht überzeugen