Sonic Racing: CrossWorlds: Digital Deluxe Edition spielen ab sofort

Besitzer der Digital Deluxe Edition von Sonic Racing: CrossWorlds treten jetzt schon das Gaspedal durch.

Wer bis zum offiziellen Rennstart am Donnerstag nicht mehr warten möchte, der kann in Sonic Racing: CrossWorlds einen Frühstart durchführen.

Wie SEGA mitteilt, ist das Rennspiel für Besitzer der Digital Deluxe Edition ab sofort spielbar.

Doch das ist noch nicht alles: Die virtuelle Sängerin Hatsune Miku ist zum heutigen Frühstart als erster Dash-Charakter in einem kostenlosen Update dabei.

Noch unsicher, ob Sonic Racing: CrossWorlds das Richtige für euch ist? Vielleicht helfen euch die ersten Wertungen der Fachpresse weiter oder aber ihr ladet euch die Demo (nur Xbox Series X|S) herunter und dreht ein paar Runden mit Sonic und seinen Freunden.