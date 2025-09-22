Sonic Racing: CrossWorlds: Digital Deluxe Edition spielen ab sofort

8 Autor: , in News / Sonic Racing: CrossWorlds
Übersicht
Image: SEGA

Besitzer der Digital Deluxe Edition von Sonic Racing: CrossWorlds treten jetzt schon das Gaspedal durch.

Wer bis zum offiziellen Rennstart am Donnerstag nicht mehr warten möchte, der kann in Sonic Racing: CrossWorlds einen Frühstart durchführen.

Wie SEGA mitteilt, ist das Rennspiel für Besitzer der Digital Deluxe Edition ab sofort spielbar.

Doch das ist noch nicht alles: Die virtuelle Sängerin Hatsune Miku ist zum heutigen Frühstart als erster Dash-Charakter in einem kostenlosen Update dabei.

Noch unsicher, ob Sonic Racing: CrossWorlds das Richtige für euch ist? Vielleicht helfen euch die ersten Wertungen der Fachpresse weiter oder aber ihr ladet euch die Demo (nur Xbox Series X|S) herunter und dreht ein paar Runden mit Sonic und seinen Freunden.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Sonic Racing: CrossWorlds

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 202220 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.09.2025 - 15:41 Uhr

    Mir würde die Standardedition reichen, aber erst mal abwarten bis mehr Inhalte rausgekommen sind.

    0
    • Ash2X 296060 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 22.09.2025 - 17:53 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Würde ich auch sagen, aber dann haben die Megaman & Turtles als Charaktere angekündigt… 🤣
      Ich kaufe dann später die Komplettversion 😅

      0
  2. HakunaTraumata 101280 XP Profi User | 22.09.2025 - 15:44 Uhr

    Vlt werde ich mal die Demo anspielen. Aber wenn ich es kaufen sollte vergehen noch einige Monate

    0
  3. Lord Maternus 339120 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.09.2025 - 15:44 Uhr

    Also ist heute der offizielle Release und nur, wer nicht mehr zahlen will, muss warten. Das sollte man bei solchen Sachen nicht vergessen.

    1
  5. FaMe 149485 XP Master-at-Arms Onyx | 22.09.2025 - 16:22 Uhr

    Als Sonic Fan habe ich mir die Deluxe Edition vorbestellt.

    1
  6. Rotten 71225 XP Tastenakrobat Level 1 | 22.09.2025 - 16:35 Uhr

    Bin auf die ersten Eindrücke gespannt 😅 werd aber noch auf ein Angebot warten ✌🏻

    0
  7. GERxJOHNNY 46790 XP Hooligan Treter | 22.09.2025 - 17:12 Uhr

    Ich bin mit Sonic aufgewachsen, aber die Rennspiele konnten mich bis jetzt nicht überzeugen

    0

Hinterlasse eine Antwort