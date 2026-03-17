Sonic Racing: CrossWorlds: Drei neue Charaktere vorgestellt

Ein neuer Trailer zu Sonic Racing: CrossWorlds enthüllt drei kommende Charaktere, die im Zuge des New Free Characters Updates #2 für alle Spieler kostenlos zur Verfügung stehen werden.
Im April gehen der aus der Yakuza/Like a Dragon-Reihe bekannte Goro Majima sowie Red aus Angry Birds an den Start. Im Mai folgt Arle aus Puyo Puyo.
Alle drei haben ihre einzigartigen, thematischen Fahrzeuge im Gepäck, die ebenfalls mit anderen Charakteren kombinierte werden können und somit für noch mehr Variationsmöglichkeiten auf der Rennstrecke sorgen.
Abgerundet wird das Update durch die neuen SEGA Racing & Variety-Songs, die im Spiel über die Jukebox abgerufen werden können.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Goro Majima als Pirat ist auf jeden Fall ein guter Charakter 👍.
Auf jeden Fall.
Sieht spaßig aus. Ich hoffe echt, dass das Spiel bald im GP landet.
Das wäre der Knaller😂
SEGA ist ja ganz gut im GP vertreten. 😁
Sieht eigentlich ganz cool aus
Schönes Spiel mit guter Unterstützng der Entwickler.
Ich spiele es immer wieder – es macht so übelst Bock 😄
Ein paar Runden mit Majima drehen? Ich bin dabei!