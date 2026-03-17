Sonic Racing: CrossWorlds: Drei neue Charaktere vorgestellt

Für Segas Arcade-Racer Sonic Racing: CrossWorlds wurden drei neue kostenlose Charaktere vorgestellt.

Ein neuer Trailer zu Sonic Racing: CrossWorlds enthüllt drei kommende Charaktere, die im Zuge des New Free Characters Updates #2 für alle Spieler kostenlos zur Verfügung stehen werden.

Im April gehen der aus der Yakuza/Like a Dragon-Reihe bekannte Goro Majima sowie Red aus Angry Birds an den Start. Im Mai folgt Arle aus Puyo Puyo.

Alle drei haben ihre einzigartigen, thematischen Fahrzeuge im Gepäck, die ebenfalls mit anderen Charakteren kombinierte werden können und somit für noch mehr Variationsmöglichkeiten auf der Rennstrecke sorgen.

Abgerundet wird das Update durch die neuen SEGA Racing & Variety-Songs, die im Spiel über die Jukebox abgerufen werden können.