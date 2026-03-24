Sonic Racing: CrossWorlds: Enthüllt kostenlose Charaktere und neue Musikstücke

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Image: SEGA

Sonic Racing CrossWorlds erhält kostenlose Charaktere und neue SEGA-Musiktracks.

Mit einem neuen Update wird Sonic Racing: CrossWorlds schon bald um zusätzliche Inhalte erweitert, die vor allem Fans klassischer SEGA-Charaktere ansprechen dürften. Im Mittelpunkt stehen mehrere neue spielbare Figuren, die kostenlos ins Spiel integriert werden.

Im April 2026 werden gleich zwei bekannte Charaktere ins Rennen geschickt. Zum einen stößt Red zum Fahrerfeld, während mit Goro Majima in seiner Captain-Version ein weiterer prominenter Neuzugang folgt.

Beide Figuren sollen das Gameplay um neue Dynamiken erweitern und für zusätzliche Abwechslung auf den Strecken sorgen.

Einen Monat später, im Mai 2026, wird das Roster erneut erweitert. Mit Arle erhält das Spiel eine weitere spielbare Figur, die das Angebot an Fahrern weiter ausbaut und neue Möglichkeiten im Rennen eröffnet.

Neben den neuen Charakteren dürfen sich Spieler auch auf zusätzliche Musik freuen. Neue „SEGA Racing & Variety“-Musikstücke werden in das Spiel integriert und sollen für noch mehr Atmosphäre während der Rennen sorgen.

Damit setzt das Update nicht nur auf spielerische Erweiterungen, sondern auch auf eine akustische Auffrischung des Erlebnisses.

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7 Kommentare Added

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  1. mAsTeR OuTi 103300 XP Elite User | 24.03.2026 - 12:35 Uhr

    Das Spiel würde ich auch zugern Spielen. Gefällt mir was ich darüber lese und sehe 🙂

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  3. Ralle89 106725 XP Hardcore User | 24.03.2026 - 19:01 Uhr

    Kostenlose Charakter das ist wirklich sehr gut 👍🏻 aber ist nicht mein Genre

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  4. EktomorfRoman 66210 XP Romper Domper Stomper | 25.03.2026 - 07:07 Uhr

    Sehr geil 🙂 ,muss mal wiede rfahren finde die rennen aber so verdammt unfair 😀

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