Sonic Racing: CrossWorlds: Entwicklerinterview von der gamescom 2025

Erfahrt im Entwicklerinterview von der gamescom 2025 alles über Sonic Racing: CrossWorlds.

Im Rahmen der gamescom 2025 gab es ein exklusives Entwicklerinterview zu Sonic Racing: CrossWorlds, in dem die Macher des Spiels Fragen von Fans beantworteten. Die Entwickler sprachen über zentrale Features des Spiels, darunter die neuen Strecken, Fahrzeuge und Charaktere, die im Multiplayer und Singleplayer spannende Rennerlebnisse bieten.

Sonic Racing: CrossWorlds kombiniert klassische Rennspiel-Mechaniken mit innovativen Power-Ups und Cross-World-Herausforderungen, bei denen Spieler gegeneinander antreten oder kooperativ agieren können.

Besonders interessant sind die neuen Streckenabschnitte, die eine Mischung aus urbanen, futuristischen und fantastischen Umgebungen bieten, um abwechslungsreiche Rennen zu ermöglichen.

Erfahrt im Entwicklerinterview von der gamescom 2025 alles über Sonic Racing: CrossWorlds. Die Macher sprechen über neue Strecken, Fahrzeuge, Multiplayer-Features und kommende Community-Events für Fans und Rennspiel-Enthusiasten.