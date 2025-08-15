Sonic Racing: CrossWorlds: Für alle Gamescom-Besucher spielbar

In Vorbereitung auf die gamescom 2025 kündigt SEGA an, dass Sonic Racing: CrossWorlds, das brandneue Hochgeschwindigkeits-Rennabenteuer mit Sonic the Hedgehog und seinen Freunden, für alle Besucher spielbar sein wird.

Fans, die den SEGA-Stand in Halle 7 besuchen, können das Steuer selbst in die Hand nehmen und den Nervenkitzel des Rennens durch Land, Meer, Luft und Raum in Sonic Racing: CrossWorlds erleben – an 44 Spielstationen für zwei Spieler und einer Hauptbühne mit vier immersiven Renn-Setups.

Die Spielstationen werden von Samsung Display betrieben und bieten einige ihrer fortschrittlichsten Anzeigetechnologien. Perfekt geeignet, um das rasante Rennerlebnis noch zu verbessern.

Zu den Displays gehören der Alienware-Monitor AW3225QF (der weltweit erste 4K-QD-OLED-Gaming-Monitor mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz), der Dell-Monitor S3225QC mit KI-unterstütztem 3D-Raumklang und der MSI-Monitor MAG321UP mit „MSI OLED Care 2.0“-Technologie. Sie alle eigenen sich perfekt für Gaming – egal ob auf Konsole oder PC.

Der SEGA-Stand wird während der gesamten Messe mit unterhaltsamen Aktivitäten für alle Messebesucher für Begeisterung sorgen. Diese umfassen:

Tägliche Auftritte und Autogrammstunden mit Takashi Iizuka , dem legendären Studioleiter des Sonic Teams.

, dem legendären Studioleiter des Sonic Teams. Wettbewerbe auf der Bühne, bei denen es Preise zu gewinnen gibt!

Tägliche Auftritte von Sonic the Hedgehog persönlich.

Besondere Auftritte von Influencern auf der Hauptbühne.

Aufwendig kreierte Fotomotive von Sonic Racing: CrossWorlds, mit denen Besucher ihre Zeit bei der gamescom verewigen können.

Die gamescom 2025 findet vom 20. bis 24. August in der Kölnmesse in Köln statt.