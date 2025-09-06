Sonic Racing: CrossWorlds: Gameplay aus dem offenen Netzwerktest

In einem neuen Video zeigen wir euch Spielszenen aus dem offenen Netzwerktest zu Sonic Racing: CrossWorld auf der Xbox Series X.

Am vergangenen Wochenende konntet ihr im Open-Network-Test zu Sonic Racing: CrossWorld erstmals selbst einen Blick auf das neue Fun-Racer-Spektakel werfen.

Der Ablauf der Rennen bringt dabei eine besondere Mechanik ins Spiel: Nach der ersten Runde erscheinen zwei Travel Rings auf der Strecke. Der Erstplatzierte wählt einen davon und zieht damit das gesamte Teilnehmerfeld in eine neue Dimension. So bleibt jedes Rennen unberechenbar und sorgt für spannende Wendungen.

Damit nicht genug: Ihr wechselt mitten im Rennen das Fahrzeug. Mal seid ihr mit dem Auto unterwegs, dann geht’s per Boot über das Wasser oder ihr hebt mit dem Flugzeug ab. Jede Strecke hält abwechslungsreiche Abschnitte bereit, die euch alles abverlangen.

Natürlich dürfen auch Boosts und Gadgets nicht fehlen. Durch geschicktes Driften ladet ihr euren Turbo auf und mit clever eingesetzten Items könnt ihr eure Gegner aus dem Weg räumen, um am Ende ganz oben auf dem Podium zu stehen.

