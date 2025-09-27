Sonic Racing: CrossWorlds: Jetzt durch neue Dimensionen warpen

Image: SEGA

Sonic Racing: CrossWorlds ist jetzt weltweit erhältlich!

Rennfahrer, bereitmachen! SEGA hat Sonic Racing: CrossWorlds herausgebracht, die neueste Ergänzung der langjährigen „Sonic Racing“-Reihe, mit der die Spieler durch Land, Meer, Luft und Raum rasen und dabei durch neue Dimensionen warpen.

Braust allein oder im Team in einer Vielzahl von Offline- und Online-Modi zum Sieg und tretet plattformübergreifend gegen Spieler aus aller Welt an. Baut die ultimative Maschine für euren Rennstil, schaltet Gadgets frei, um die Oberhand zu gewinnen, und erringt mit eurem Power-Ups den Sieg!

Sonic Racing: CrossWorlds bietet einen riesigen Kader an Lieblingscharakteren aus dem Sonic-Universum, die nach der Veröffentlichung noch um bekannte Gesichter aus anderen SEGA-Franchises wie Joker und Kasuga Ichiban und sogar um Gastcharaktere wie Hatsune Miku und andere erweitert wird. Diese Charaktere werden allen Spielern ohne zusätzliche Kosten durch eine Reihe von Spiel-Updates zur Verfügung stehen.
Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition erweitert den Kader um spielbare Charaktere aus der Netflix-Hitserie Sonic Prime und einen Saisonpass, der Gastcharaktere, Fahrzeuge und Strecken aus anderen legendären Unterhaltungsfranchises wie Mega Man, PAC-MAN, Minecraft sowie beliebten Nickelodeon-Serien wie SpongeBob Schwammkopf, Teenage Mutant Ninja Turtles und Avatar Legends an die Seite von Sonic und seinen Freunden bringt.

  1. Lucky Mike 4 75710 XP Tastenakrobat Level 3 | 27.09.2025 - 14:04 Uhr

    Gibt es da ne Demo dazu? Ohne es ausprobiert zu haben werde ich es mir nicht kaufen. Da kommt es doch sehr viel auf Spielspaß an, und das erkenne ich auf Videos schlecht

  2. Katanameister 206100 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 27.09.2025 - 14:29 Uhr

    Das Spiel erzeugt einen ziemlichen Hype bei mir, gekauft wird es dennoch später.

