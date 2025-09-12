Sonic Racing: CrossWorlds: Keine Demo für Xbox One und PlayStation 4

SEGA hat weitere Details zur kommenden Einzelspieler-Demo des mit Spannung erwarteten Spiels Sonic Racing: CrossWorlds bekannt gegeben, das am 25. September 2025 erscheinen wird.
Wer den offenen Netzwerktest im letzten Monat verpasst hat, kann sich dennoch auf rasanten Spielspaß freuen, denn am Mittwoch, 16. September 2025, erscheint die Einzelspieler-Demo weltweit.
Die Einzelspieler-Demo wird kostenlos für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic und Nintendo Switch verfügbar sein. Die Demo wird für Benutzer von PlayStation 4 und Xbox One nicht erhältlich sein.
Die Spieler können zu den unten angegebenen Zeiten gegen Sonic und seine Freunde antreten:
- Vereinigte Staaten (PST) – Dienstag, 16. September, um 21:00 Uhr
- Vereinigte Staaten (EST) – Mittwoch, 17. September, um 00:00 Uhr
- Deutschland (MESZ) – Mittwoch, 17. September, um 6:00 Uhr
- Japan (JST) – Mittwoch, 17. September, um 13:00 Uhr
Hier gibt es einige Eindrücke aus dem Playtest für euch:
5 Kommentare
Schade für die One und PS4 Besitzer, hat einen bitteren Beigeschmack.
Also die alte Generation hat ja nach 4-5 jahren jetzt auch mal fertig.
Vlt schaffe ich es diesmal reinzuschauen. Wobei ich letzte Mal auch schon die Demo runtergeladeb hatte aber Server Probleme hatte und nicht spielen konnte
Kann man bei dem Spiel auch die Farben einstellen?
Damit kann ich Leben.