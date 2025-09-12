Sonic Racing: CrossWorlds: Keine Demo für Xbox One und PlayStation 4

SEGA gibt weitere Details zur Einzelspieler-Demo von Sonic Racing: CrossWorlds bekannt!

SEGA hat weitere Details zur kommenden Einzelspieler-Demo des mit Spannung erwarteten Spiels Sonic Racing: CrossWorlds bekannt gegeben, das am 25. September 2025 erscheinen wird.

Wer den offenen Netzwerktest im letzten Monat verpasst hat, kann sich dennoch auf rasanten Spielspaß freuen, denn am Mittwoch, 16. September 2025, erscheint die Einzelspieler-Demo weltweit.

Die Einzelspieler-Demo wird kostenlos für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic und Nintendo Switch verfügbar sein. Die Demo wird für Benutzer von PlayStation 4 und Xbox One nicht erhältlich sein.

Die Spieler können zu den unten angegebenen Zeiten gegen Sonic und seine Freunde antreten:

Vereinigte Staaten (PST) – Dienstag, 16. September, um 21:00 Uhr

Vereinigte Staaten (EST) – Mittwoch, 17. September, um 00:00 Uhr

Deutschland (MESZ) – Mittwoch, 17. September, um 6:00 Uhr

Japan (JST) – Mittwoch, 17. September, um 13:00 Uhr

Hier gibt es einige Eindrücke aus dem Playtest für euch: