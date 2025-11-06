Sonic Racing: CrossWorlds: Kostenlose Ichiban-Inhalte und Event

Für Sonic Racing: CrossWorlds wurden kostenlose Ichiban Kasuga-Inhalte bereitgestellt, noch mehr gibt es im limitierten Event.

SEGA hat offiziell den kostenlosen Ichiban Kasuga-Inhalt für Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht. Jetzt könnt ihr als Ichiban Kasuga, der Held von Yokohama, um den ersten Platz kämpfen.

Der kostenlose Ichiban-Inhalt umfasst Folgendes:

Ichiban als spielbarer Charakter
Ichibans Fahrzeug, der Dragon Brave
Spezielle Emotes und Sounds

Passend dazu findet am Wochenende das „Ichiban Kasuga“-Festival statt. Bis Montagmorgen, 01:00 Uhr könnt ihr euch im limitierten Event zusätzlich diese Dinge erspielen:

