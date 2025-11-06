Sonic Racing: CrossWorlds: Kostenlose Ichiban-Inhalte und Event

SEGA hat offiziell den kostenlosen Ichiban Kasuga-Inhalt für Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht. Jetzt könnt ihr als Ichiban Kasuga, der Held von Yokohama, um den ersten Platz kämpfen.
Der kostenlose Ichiban-Inhalt umfasst Folgendes:
Ichiban als spielbarer Charakter
Ichibans Fahrzeug, der Dragon Brave
Spezielle Emotes und Sounds
Passend dazu findet am Wochenende das „Ichiban Kasuga“-Festival statt. Bis Montagmorgen, 01:00 Uhr könnt ihr euch im limitierten Event zusätzlich diese Dinge erspielen:
4 Kommentare
Kostenlos ist immer gut, das Fahrzeug gefällt mir.
Mir fehlt nur dit game dazu ✌🏻😅 ansonsten würde ik et gleich mitnehmen 🐙
Das Game ist vollkommen an mir vorbei gekommen.
Renn Spiele sind nicht so meins