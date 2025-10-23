Sonic Racing: CrossWorlds: Kostenloser Joker-DLC und über eine Million Verkäufe

Nach vier Wochen knackt Sonic Racing: CrossWorlds die Marke von einer Million Verkäufen und im Spiel gibt es den kostenlosen Joker-DLC.

SEGA hat von Sonic Racing: CrossWorlds weltweit mehr als eine Million Einheiten verkauft. Das Rennspiel erschien exakt vor vier Wochen für Konsolen und PC.

Seit Release sind die Spieler 74,5 Millionen Rennen gefahren, haben 31,5 Millionen Mal den Grand Prix gespielt und 13 Millionen Ranglistenspiele absolviert.

Darüber hinaus können die Spieler jetzt gemeinsam mit Sonic und seinen Freunden durchstarten – und zwar als Joker, dem charismatischen Anführer der Phantom Thieves aus Persona 5.

Mit dem kostenlosen Joker-Inhaltspaket wird das Spiel um einige Highlights erweitert: Joker ist nun als spielbarer Charakter verfügbar, inklusive seines stylischen Fahrzeugs, dem Arsène Wing.

Außerdem bereichern drei ikonische Songs aus Persona 5 die Jukebox – „Take Over“, „Wake Up, Get Up, Get Out There“ und „Victory“.

Abgerundet wird das Paket durch spezielle Emotes und Soundeffekte, die das Phantom Thief-Feeling perfekt einfangen.