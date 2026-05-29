Sonic Racing: CrossWorlds: Kostenloser Puyo-Puyo-DLC jetzt verfügbar

Für Sonic Racing: CrossWorlds steht ab sofort ein neuer kostenloser Puyo-Puyo-Inhalt zur Verfügung. SEGA hat das Crossover-Update veröffentlicht, das Spielern zusätzliche Inhalte aus dem Puzzle-Franchise bietet.

Im Mittelpunkt steht die neue spielbare Figur Arle, die nun über die Rennstrecken des Spiels gesteuert werden kann. Ergänzt wird der Content durch ihr Fahrzeug „Twinkle Bayoen“ sowie mehrere neue Emotes und Soundeffekte.

Darüber hinaus erweitert das Update die Jukebox um fünf neue Songs aus dem Puyo-Puyo-Universum. Dazu gehören verschiedene Versionen von „A Long-awaited Spacetime Journey!“ inklusive Vocal- und Final-Lap-Varianten sowie eine spezielle „PuyoTet 2“-Version.

Der kostenlose Inhalt ist für alle Spieler verfügbar, die entweder die Standard-Edition oder die Digital Deluxe Edition besitzen. Voraussetzung ist lediglich, dass das Spiel auf die neueste Version aktualisiert wurde, damit der Download korrekt erfolgt.

Parallel dazu läuft ein zeitlich begrenztes Event, das bis Montag, den 1. Juni um 01:59 Uhr (MESZ) aktiv ist. Während dieser Phase können Spieler Festivalpunkte sammeln, die gegen Aufkleber, Gadgets und weitere Belohnungen eingetauscht werden können.