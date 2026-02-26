Sonic Racing: CrossWorlds: Kostenloses Tangle & Whisper-Update live

SEGA erweitert das Rennspiel Sonic Racing: CrossWorlds um zwei Fanlieblinge aus der IDW‑Comicreihe samt neuer Musik und Emotes.

SEGA hat ein kostenloses Inhaltsupdate für Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht, das die beliebten IDW‑Comicfiguren Tangle und Whisper erstmals als spielbare Charaktere ins Spiel bringt.

Das Update steht allen Besitzern der Standard Edition – egal ob physisch oder digital – sowie der Digital Deluxe Edition automatisch zur Verfügung, sofern das Spiel auf die neueste Version aktualisiert wurde.

Der neue Inhalt umfasst mehrere Ergänzungen, die das Duo stärker ins Zentrum rücken. Neben den beiden spielbaren Charakteren wurden in der Jukebox zwei neue Musikstücke mit Tangle‑&‑Whisper‑Thema hinzugefügt: Character Select und Result. Ergänzt wird das Paket durch spezielle Emotes und neue Soundeffekte, die das Fahrerlebnis weiter personalisieren.

Mit der Integration der beiden Comic‑Heldinnen stärkt SEGA die Verbindung zwischen den IDW‑Geschichten und dem Rennspieluniversum. Die Erweiterung richtet sich sowohl an Fans der Comics als auch an Spieler, die frische Charaktere und kosmetische Inhalte suchen.

Das Update fügt sich nahtlos in das bestehende Spiel ein und erweitert die Auswahl an Fahrern ohne zusätzliche Kosten.