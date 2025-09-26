Sonic Racing: CrossWorlds: Launch-Trailer eröffnet das ultimative Rennen

Mit dem offiziellen Launch Trailer zu Sonic Racing: CrossWorlds läutet SEGA das nächste Kapitel der beliebten Rennspielreihe ein.

Das Spiel bringt euch in die finale Etappe des größten Rennens des Jahres, in dem nur ein Platz auf dem Siegertreppchen frei ist. Spieler erwartet ein rasantes Erlebnis voller Highspeed-Action, bei dem ihr euer ultimatives Rennfahrzeug in neuen Dimensionen entfesselt.

Sonic Racing: CrossWorlds kombiniert bekannte Charaktere aus dem Sonic-Universum mit innovativen Rennstrecken, die sich über verschiedene Welten erstrecken. Jeder Kurs bringt einzigartige Herausforderungen, während Power-Ups, Spezialfähigkeiten und taktisches Fahren über Sieg oder Niederlage entscheiden. Der Trailer verdeutlicht die Dynamik und Intensität des Spiels und macht klar, dass nur die besten Fahrer an die Spitze kommen.

Das Spiel spricht sowohl Fans klassischer Fun-Racer als auch neue Spieler an, die ein modernes Arcade-Rennerlebnis suchen. Mit farbenfrohen Welten, temporeichem Gameplay und einem klaren Fokus auf kompetitiven Rennspaß hebt sich Sonic Racing: CrossWorlds als spannender Neuzugang im Genre hervor.