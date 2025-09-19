Sonic Racing: CrossWorlds: Medaillenspiegel: Erste Wertungen der Rennleitung

Erste Proberennen wurden von der Fachpresse absolviert, um die Platzierung von Sonic Racing: CrossWorlds zu ermitteln.
Das Rennspiel mit Sonic und seinen Freunden startet den Wertungen zufolge vielversprechend.
Wie die ersten Zahlen aus den Testberichten ausgefallen sind, zeigt euch der Medaillenspiegel.
Sonic Racing: CrossWorlds erscheint am 25. September 2025 für Xbox Series X|S und Xbox One.
Sonic CrossWorlds – Medaillenspiegel
- IGN 9/10
- PlayStation Universe 9/10
- GamingBolt 9/10
- GAMES.CH 86%
- CGMagazine 8,5/10
- DualShockers 8/10
- Shacknews 8/10
- Hobby Consolas 80/100
- GameSpot 7/10
- TheSixthAxis 6/10
Wertungen 5/5
- Daily Mirror 5/5
- TheGamer 4,5/%
- GamesRadar+ 4/5
6 Kommentare
Bin ich Mal auf die deutschen Test gespannt. Werde es im Auge behalten auch wenn ich einige Kritik Punkte an dem Spiel habe.
Mal sehen ob ich da dann noch mehr Lust habe als nach 15 std beim alten Teil.
Da verging mir doch relativ schnell die Lust
Ich finde, dass es ein gutes Racerspiel ist, die Bewertungen scheinen dies zu bestätigen, auch wenn man nicht allzu viel darauf geben sollte.
Die Demo ist schon geladen. Heut Abend werd ich mal reinschauen.
Ist wohl nochmal einen genaueren Blick wert 🙂
Fand die Sonic Kartgames immer ganz gut muss ich sagen