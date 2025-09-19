Sonic Racing: CrossWorlds: Medaillenspiegel: Erste Wertungen der Rennleitung

Die ersten Wertungen der Rennleitung zum Spiel Sonic CrossWorlds sind eingetroffen.

Erste Proberennen wurden von der Fachpresse absolviert, um die Platzierung von Sonic Racing: CrossWorlds zu ermitteln.

Das Rennspiel mit Sonic und seinen Freunden startet den Wertungen zufolge vielversprechend.

Wie die ersten Zahlen aus den Testberichten ausgefallen sind, zeigt euch der Medaillenspiegel.

Sonic Racing: CrossWorlds erscheint am 25. September 2025 für Xbox Series X|S und Xbox One.

Sonic CrossWorlds – Medaillenspiegel

IGN 9/10

PlayStation Universe 9/10

GamingBolt 9/10

GAMES.CH 86%

CGMagazine 8,5/10

DualShockers 8/10

Shacknews 8/10

Hobby Consolas 80/100

GameSpot 7/10

TheSixthAxis 6/10

Wertungen 5/5

Daily Mirror 5/5

TheGamer 4,5/%

GamesRadar+ 4/5