Sonic Racing: CrossWorlds: Medaillenspiegel: Erste Wertungen der Rennleitung

Image: SEGA

Die ersten Wertungen der Rennleitung zum Spiel Sonic CrossWorlds sind eingetroffen.

Erste Proberennen wurden von der Fachpresse absolviert, um die Platzierung von Sonic Racing: CrossWorlds zu ermitteln.

Das Rennspiel mit Sonic und seinen Freunden startet den Wertungen zufolge vielversprechend.

Wie die ersten Zahlen aus den Testberichten ausgefallen sind, zeigt euch der Medaillenspiegel.

Sonic Racing: CrossWorlds erscheint am 25. September 2025 für Xbox Series X|S und Xbox One.

Sonic CrossWorlds – Medaillenspiegel

  • IGN 9/10
  • PlayStation Universe 9/10
  • GamingBolt 9/10
  • GAMES.CH 86%
  • CGMagazine 8,5/10
  • DualShockers 8/10
  • Shacknews 8/10
  • Hobby Consolas 80/100
  • GameSpot 7/10
  • TheSixthAxis 6/10

Wertungen 5/5

  • Daily Mirror 5/5
  • TheGamer 4,5/%
  • GamesRadar+ 4/5

6 Kommentare Added

  1. DanSanAliaMi 55460 XP Nachwuchsadmin 7+ | 19.09.2025 - 14:36 Uhr

    Bin ich Mal auf die deutschen Test gespannt. Werde es im Auge behalten auch wenn ich einige Kritik Punkte an dem Spiel habe.

    0
  2. HakunaTraumata 101080 XP Profi User | 19.09.2025 - 14:40 Uhr

    Mal sehen ob ich da dann noch mehr Lust habe als nach 15 std beim alten Teil.
    Da verging mir doch relativ schnell die Lust

    0
  3. Katanameister 200600 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.09.2025 - 14:43 Uhr

    Ich finde, dass es ein gutes Racerspiel ist, die Bewertungen scheinen dies zu bestätigen, auch wenn man nicht allzu viel darauf geben sollte.

    0

