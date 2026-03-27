Sonic Racing: CrossWorlds: Mega Man-Pack jetzt verfügbar

SEGA hat offiziell das „Mega Man“-Pack für Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht! Die Spieler können nun als der namensgebende Mega Man oder Proto Man antreten, die von der legendären Videospielreihe inspiriert sind. Das „Mega Man“-Pack enthält Folgendes:
- Mega Man und Proto Man als spielbare Charaktere
- Das „Rush Roadstar“-Fahrzeug
- Die „Wily Castle“-Strecke inspiriert vom „Mega Man“–Universum
- Neue, von Mega Man inspirierte Songs:
- Wily Castle
- Mega Man: Character Select
- Mega Man: Result
- Sechs unterschiedliche Emotes pro Charakter
Spieler, die die Digital Deluxe Edition besitzen, erhalten das „Mega Man“-Pack automatisch als Teil des Saisonpasses. Für alle, die sich in die „Mega Man™“-Action stürzen wollen, ist der gesamte Saisonpass für 29,99 Euro erhältlich. Dieser umfasst den Zugang zu weiteren spannenden Charakteren, Fahrzeugen und Strecken. Die Spieler können das „Mega Man“-Pack auch einzeln für 5,99 Euro erwerben.
Spieler, die das „Mega Man“-Pack nicht besitzen, können trotzdem online gegen diejenigen antreten, die es besitzen, und auf der „Mega Man“-Strecke gegen die „Mega Man“-Charaktere antreten.
Sonic Racing: CrossWorlds ist jetzt sowohl digital als auch physisch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC ab 69,99 Euro und für Nintendo Switch, Nintendo Switch– OLED-Modell und Nintendo Switch Lite ab 59,99 Euro erhältlich.
Außerdem ist die Nintendo Switch 2 Edition digital und ab sofort auch physisch für 69,99 Euro verfügbar.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sonic Racing geht immer
Super Sache für Mega Man Fans 👍.
Top das se och Proto Man hinzugefügt haben ✌🏻
Finde den irgendwie cooler, ist ein wie bei Shadow von Sonic.
Schon nice das et ne „evil“ Version gibt von denen 😅✌🏻
Soll ja gut sein, ich habe es mal auf der Wunschliste
Ich habe diesen Fun Racer sehr ins Herz geschlossen und es nicht bereut mir zu Beginn die Deluxe Edition zu holen. Echt toll was ich bisher für den gezahlten Vollpreis erhalten habe. Also am Wochenende weiß ich, was ich zu Beginn meiner Sessions spielen werde.
Mega Man habe ich früher echt gefeiert. Die Intromusik der TV-Serie ging ab 🙂
Ich möchte das Spiel auch spielen 🙂 mir fehlt aber noch die Zeit zu viel anderes zu spielen. Derzeit Avatar Frontiers of Pandora From the ashes.