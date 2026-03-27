Sonic Racing: CrossWorlds: Mega Man-Pack jetzt verfügbar

SEGA hat offiziell das „Mega Man“-Pack für Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht! Die Spieler können nun als der namensgebende Mega Man oder Proto Man antreten, die von der legendären Videospielreihe inspiriert sind. Das „Mega Man“-Pack enthält Folgendes:

Mega Man und Proto Man als spielbare Charaktere

Das „Rush Roadstar“-Fahrzeug

Die „Wily Castle“-Strecke inspiriert vom „Mega Man“–Universum

Neue, von Mega Man inspirierte Songs: Wily Castle Mega Man: Character Select Mega Man: Result

Sechs unterschiedliche Emotes pro Charakter

Spieler, die die Digital Deluxe Edition besitzen, erhalten das „Mega Man“-Pack automatisch als Teil des Saisonpasses. Für alle, die sich in die „Mega Man™“-Action stürzen wollen, ist der gesamte Saisonpass für 29,99 Euro erhältlich. Dieser umfasst den Zugang zu weiteren spannenden Charakteren, Fahrzeugen und Strecken. Die Spieler können das „Mega Man“-Pack auch einzeln für 5,99 Euro erwerben.

Spieler, die das „Mega Man“-Pack nicht besitzen, können trotzdem online gegen diejenigen antreten, die es besitzen, und auf der „Mega Man“-Strecke gegen die „Mega Man“-Charaktere antreten.

Sonic Racing: CrossWorlds ist jetzt sowohl digital als auch physisch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC ab 69,99 Euro und für Nintendo Switch, Nintendo Switch– OLED-Modell und Nintendo Switch Lite ab 59,99 Euro erhältlich.

Außerdem ist die Nintendo Switch 2 Edition digital und ab sofort auch physisch für 69,99 Euro verfügbar.