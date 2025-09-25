Sonic Racing: CrossWorlds: Mega Man Reveal Trailer bringt kultige Gäste ins Spiel

Mega Man und Proto Man rasen im neuen Sonic Racing: CrossWorlds Trailer an die Startlinie!

Mit dem offiziellen Mega Man Reveal Trailer zu Sonic Racing: CrossWorlds feiert das Arcade-Rennspiel einen besonderen Crossover-Moment.

Ab sofort treten nicht nur Sonic und seine Freunde, sondern auch die ikonischen Helden Mega Man und Proto Man im Wettstreit um den ersten Platz an.

Damit vereint Sonic Racing: CrossWorlds zwei legendäre Videospielwelten in einem actiongeladenen Fun-Racer.

Neben den neuen Charakteren bringt der Trailer auch eine frische Rennstrecke ins Spiel: das spektakuläre Wily Castle, inspiriert von Mega Mans klassischem Gegner Dr. Wily.

Zusätzlich erhalten Spieler Zugriff auf das neue Fahrzeug Rush Roadstar, das perfekt zum Stil des Blue Bomber passt.

Für Fans gibt es außerdem ein musikalisches Highlight, denn die ikonische Mega Man Titelmusik ist Teil des Updates und sorgt für Retro-Feeling während der Rennen.