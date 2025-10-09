Sonic Racing: CrossWorlds: Minecraft-Pack jetzt offiziell erhältlich

4 Autor: , in News / Sonic Racing: CrossWorlds
Image: SEGA

Beliebte Charaktere aus Minecraft sind jetzt im neuen Pack für Sonic Racing: CrossWorlds erhältlich.

Heute hat SEGA offiziell das Minecraft-Pack für Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht. Die Spieler können jetzt als beliebte Charaktere, darunter Steve, Alex und ein Creeper, über die „Minecraft World“-Strecke rasen und dabei in die pixelige und blockförmige Welt eintauchen.

Das Minecraft-Pack enthält Folgendes:

  • Steve, Alex und Creeper als spielbare Charaktere
  • Minecart-Fahrzeug
  • Sechs Aufkleber für das Minecart-Fahrzeug
  • Die „Minecraft World“-Strecke
  • Fünf Original-Musiktitel aus Minecraft
  • Neue Remixes von Original-Musiktiteln aus Minecraft
  • Sechs unterschiedliche Emotes pro Charakter

Spieler, die die Digital Deluxe Edition besitzen, erhalten das Minecraft-Pack automatisch als Teil des Saisonpasses. Für alle, die sich in die Minecraft-Action stürzen wollen, ist der gesamte Saisonpass für 29,99 EUR erhältlich. Dieser umfasst den Zugang zu weiteren spannenden Saisonpass-Charakteren, Fahrzeugen und Strecken, die in Zukunft veröffentlicht werden. Die Spieler können das Minecraft-Pack auch einzeln für 5,99 EUR erwerben.

Spieler, die das Minecraft-Pack nicht besitzen, können weiterhin online gegen diejenigen antreten, die es besitzen, und auf der „Minecraft World“-Strecke gegen die Minecraft-Charaktere antreten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  1. danbu 62090 XP Stomper | 09.10.2025 - 14:57 Uhr

    Schon irgendwie verrückt, dass Sonic plötzlich nach 30 Jahren oder so nochmal richtig Mainstream zu werden scheint.

