Sonic Racing: CrossWorlds: Minecraft-Pack jetzt offiziell erhältlich

Heute hat SEGA offiziell das Minecraft-Pack für Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht. Die Spieler können jetzt als beliebte Charaktere, darunter Steve, Alex und ein Creeper, über die „Minecraft World“-Strecke rasen und dabei in die pixelige und blockförmige Welt eintauchen.
Das Minecraft-Pack enthält Folgendes:
- Steve, Alex und Creeper als spielbare Charaktere
- Minecart-Fahrzeug
- Sechs Aufkleber für das Minecart-Fahrzeug
- Die „Minecraft World“-Strecke
- Fünf Original-Musiktitel aus Minecraft
- Neue Remixes von Original-Musiktiteln aus Minecraft
- Sechs unterschiedliche Emotes pro Charakter
Spieler, die die Digital Deluxe Edition besitzen, erhalten das Minecraft-Pack automatisch als Teil des Saisonpasses. Für alle, die sich in die Minecraft-Action stürzen wollen, ist der gesamte Saisonpass für 29,99 EUR erhältlich. Dieser umfasst den Zugang zu weiteren spannenden Saisonpass-Charakteren, Fahrzeugen und Strecken, die in Zukunft veröffentlicht werden. Die Spieler können das Minecraft-Pack auch einzeln für 5,99 EUR erwerben.
Spieler, die das Minecraft-Pack nicht besitzen, können weiterhin online gegen diejenigen antreten, die es besitzen, und auf der „Minecraft World“-Strecke gegen die Minecraft-Charaktere antreten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schon irgendwie verrückt, dass Sonic plötzlich nach 30 Jahren oder so nochmal richtig Mainstream zu werden scheint.
Richtig coole Extra Fahrer und Strecken 🙂
Für Minecraft Fans ein muss 😯
Optisch nicht mein Fall, bin aber auch kein Minecraft Fan.