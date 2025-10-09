Sonic Racing: CrossWorlds: Minecraft-Pack jetzt offiziell erhältlich

Heute hat SEGA offiziell das Minecraft-Pack für Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht. Die Spieler können jetzt als beliebte Charaktere, darunter Steve, Alex und ein Creeper, über die „Minecraft World“-Strecke rasen und dabei in die pixelige und blockförmige Welt eintauchen.

Das Minecraft-Pack enthält Folgendes:

Steve, Alex und Creeper als spielbare Charaktere

Minecart-Fahrzeug

Sechs Aufkleber für das Minecart-Fahrzeug

Die „Minecraft World“-Strecke

Fünf Original-Musiktitel aus Minecraft

Neue Remixes von Original-Musiktiteln aus Minecraft

Sechs unterschiedliche Emotes pro Charakter

Spieler, die die Digital Deluxe Edition besitzen, erhalten das Minecraft-Pack automatisch als Teil des Saisonpasses. Für alle, die sich in die Minecraft-Action stürzen wollen, ist der gesamte Saisonpass für 29,99 EUR erhältlich. Dieser umfasst den Zugang zu weiteren spannenden Saisonpass-Charakteren, Fahrzeugen und Strecken, die in Zukunft veröffentlicht werden. Die Spieler können das Minecraft-Pack auch einzeln für 5,99 EUR erwerben.

Spieler, die das Minecraft-Pack nicht besitzen, können weiterhin online gegen diejenigen antreten, die es besitzen, und auf der „Minecraft World“-Strecke gegen die Minecraft-Charaktere antreten.