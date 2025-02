Sonic Racing: CrossWorlds: Neuer Trailer und weitere Details zum Rennspiel

SEGA hat weitere Details zu Sonic Racing: CrossWorlds, dem neuesten Teil der langjährigen „Sonic Racing“-Reihe, bekannt gegeben. Mit den Kultcharakteren aus dem Universum von Sonic the Hedgehog und SEGA führt Sonic Racing: CrossWorlds außerdem eine spezielle Rennmechanik ein, die Fans von Sonic Racing in eine neue Dimension katapultieren wird.

In Sonic Racing: CrossWorlds gibt es wieder Strecken, die Land-, Luft- und Wasserterrain umfassen, sowie die noch nie da gewesenen Reiseringe, die sich in Echtzeit auf das Rennen auswirken, indem sie Rennfahrer während des Rennens zu brandneuen CrossWorlds transportieren.

Zudem bietet Sonic Racing: CrossWorlds die größte Auswahl an Charakteren, die es bislang in einem „Sonic Racing“-Spiel gab, sowie eine riesige Auswahl an anpassbaren Fahrzeugen. Die Spieler können Fahrzeugteile, Kräfte und Fähigkeiten nach Belieben kombinieren, um ein individuelles Rennerlebnis passend für ihren Spielstil zu schaffen.

Sonic Racing: CrossWorlds erscheint bald digital und physisch auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Um diese gute Nachricht zu feiern, hat SEGA einen neuen Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in den Welten-Warp-Wettkampf gibt, der die Spieler in Sonic Racing: CrossWorlds erwartet: