Sonic Racing: CrossWorlds: Neuer Wettkampftrailer und offener Netzwerktest

SEGA hat einen neuen actiongeladenen Trailer veröffentlicht, der den Spielern einen genaueren Blick auf die Wettkämpfe und das Spielgeschehen in Sonic Racing: CrossWorlds gibt und einen weiteren Vorgeschmack auf die neueste Ergänzung des ständig wachsenden Saisonpass-Kaders bietet: Pac-Man.

Der Trailer weiter unten ist voller unvorhersehbarer Rivalitäten zwischen den beliebten Sonic-Charakteren und präsentiert bisher unbekannte Spielmodi wie „Zeitrennen“ oder „Rennpark“.

Außerdem wurde verkündet, dass von Freitag, den 29. August, bis Montag, den 1. September 2025 ein offener Netzwerktest stattfinden wird. Spieler auf der ganzen Welt können kostenlos als Sonic und seine Freunde auf PS5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch Rennen fahren. Der offene Netzwerktest ist nicht für Benutzer von PS4 oder Xbox One verfügbar.