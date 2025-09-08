Sonic Racing: CrossWorlds: NiGHTS schon bald als kostenloser DLC-Charakter?

Gerüchten zufolge könnte Nights bald als DLC-Charakter in Sonic Racing: Crossworlds verfügbar sein – und das kostenlos!

Ein Leak auf Reddit zeigt, dass ein Nutzer auf r/SonicTheHedgehog ein Pre-Order-Case entdeckt hat, auf dem ein noch nie zuvor gezeigtes Artwork von Nights neben bekannten Charakteren wie Joker und Ichiban abgebildet ist.

Laut den Hinweisen könnte Nights zu den kostenlosen DLC-Charakteren gehören, die Spielern nach Veröffentlichung des Spiels zur Verfügung stehen.

Diese Enthüllung sorgt bereits für Aufregung unter Fans der Sonic-Reihe, die gespannt sind, welche zusätzlichen Inhalte und Gameplay-Möglichkeiten der neue Charakter in Sonic Racing Crossworlds bieten könnte.